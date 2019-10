Amanda Kristiansen voksede op med en alkoholiseret mor og 32 forskellige folkeregisteradresser: Det var alt for tilfældigt, at jeg fik mulighed for at bryde med min sociale arv

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Lyt til artiklen 07:14

Jeg har lige fået et 12-tal for mit kandidatforsvar. At jeg overhovedet skulle have en uddannelse, lå ikke i kortene, for det får udsatte unge som jeg sjældent. En analyse, som KL står bag, viser, at 70 pct. af de unge, som har været anbragt uden for hjemmet, ikke har fuldført en ungdomsuddannelse som 25-årig. Det gælder kun for 21 pct. af de øvrige unge.