Som børn har de stået i skyggen af deres forældres alkoholmisbrug - nu overses de i sundhedsdebatten

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I weekenden kunne vi høre konstitueret enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø udtale til DR, at der går op til tre år, før styrelsen kommer med et nyt estimat for, hvor mange børn der vokser op i familier med misbrug.

De seneste tal er fra 2008, men Sundhedsstyrelsen har haft metodiske problemer med at følge op på tallet.

At der kan gå 13 år, uden at man følger op på tallet, vidner om, hvor lidt fokus der er på den gruppe af danskere, der udvikler senfølger af opvæksten i familier med alkohol- eller stofmisbrug.

Det er en gruppe, der stod i skyggen af forældrenes misbrug, og som fortsat overses i sundhedsdebatten.

Det ville aldrig blive accepteret ikke at have overblik over udbredelsen af sygdomme som kræft, diabetes eller andre somatiske sygdomme.

Men det er tilsyneladende noget andet, når det handler om børn og unge, der kæmper med senfølger som angst, ptsd-symptomer, lavt selvværd og problemer med at fastholde uddannelse og job.

Mens misbrugeren selv har garanti for at kunne komme i behandling, risikerer hans eller hendes børn at vente flere år på at komme i behandling

I Tuba (der står for Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere) ved vi, hvor store konsekvenser det kan have at vokse op med misbrugende forældre.

Og at konsekvenserne ikke nødvendigvis viser sig, mens man er barn, hvor hele ens fokus er på at passe på sine forældre og få hverdagen til at fungere, når der ikke er en voksen, der kan gøre det.

Men vi ved også, at det er muligt at få det bedre, hvis man får hjælp til at håndtere senfølgerne af en barndom i en familie med misbrug.

Mens misbrugeren selv har garanti for at kunne komme i behandling, risikerer hans eller hendes børn at vente flere år på at komme i behandling, hvis de da overhovedet har mulighed for at få hjælp.

Men det kan være svært at råbe politikere og andre op, når det ikke står klart, hvor stor en gruppe det egentlig drejer sig om.

Vi håber derfor inderligt, at Sundhedsstyrelsen vil prioritere at få belyst, hvor stor en gruppe det drejer sig om, også inden der er gået tre år.

Det skylder vi de unge.