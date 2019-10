Forfatter til bogen 'Europas Uforenede Stater': Albanien vil trække EU ned

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Når Anders Fogh Rasmussen og andre i weekenden beklagede, at visse EU-lande i sidste uge blokerede for optagelsesforhandlinger med Albanien og Nordmakedonien, var argumenterne især, at det strategisk ville være en fejl og åbne døren for, at Kina og Rusland kunne udfylde tomrummet i regionen.