Rådet for Socialt Udsatte er vigtig: Så vælg den nye udsatteformand med omhu

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Som socialpolitisk engageret og fagligt og menneskeligt involveret på området for socialt udsatte var det sørgeligt at erfare, at Jann Sjursen først på måneden trak sig som formand for Rådet for Socialt Udsatte. Med hans afgang mistede socialt udsatte i Danmark en faglig og saglig stemme, der har talt socialt udsattes sag på øverste politiske niveau og kæmpet for bedre vilkår for socialt udsatte igennem et hårdt årti. Sjursen var i mine øjne en dygtig formand. Han formåede at samle vidt forskellige aktører på et felt, hvor ildsjæle ofte brænder meget stærkt hver især, men ikke altid sammen.