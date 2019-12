76 kunstnere forsvarer Filmskolens tidligere studiechef: Stop med at kalde Søren Friis Møller for en CBS-type

Vi står uforstående over for det billede, der tegnes af den tidligere studiechef på Filmskolen.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Hvis man har fulgt med i debatten om Filmskolen i de seneste uger, vil man vide, at nogle af skolens elever blokerede skolen og ønskede rektors afgang. Dele af filmbranchen støttede dette, og det endte med, at rektor Vinca Wiedemann ugen efter stoppede som rektor, hvorefter studiechef Søren Friis Møller også stoppede som ansat på Filmskolen. Men formålet med dette indlæg er ikke at diskutere Filmskolens interne forhold eller den politiske beslutning om akkreditering af Filmskolen. Det mener vi ikke, at vi har de rette forudsætninger for.