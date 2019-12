Vi har mistet en vigtig kulturel platform for børn

Ved at lukke Biblo.dk lukker og slukker man også for en stor del af de danske børns læseglæde og mulighed for at udvikle sociale, kreative og kognitive evner et andet sted end i skolen. Kulturstyrelsen er blevet til Kulturudryddelsen.

Da jeg var 14 år gammel, hørte jeg om en konkurrence, hvor man kunne anmelde bøger og vinde præmier. Jeg har altid været en læsehest, og endelig var der mulighed for at bruge det i en anden sammenhæng end blot at sidde hjemme på værelset og fordybe mig i et andet univers. Pludselig var der masser af andre børn, der også elskede at dykke ned i en anden verden – og tilmed at dele det. Jeg så det som en oplagt mulighed for at kombinere læseglæden med noget, jeg også elskede: at optage og redigere film. Og sådan skete det, at jeg vandt Biblo’s sommerkonkurrence, Sommerbogen, for bedste videoanmeldelse.