Fhv. overvismand: Det værste eksempel fra Forsvarsministeriet er udeladt

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Nu står det givetvis klart, at den er rivende gal med etik og moral i en del af den højeste ledelse i militæret og Forsvarsministeriet. Seneste eksempel herpå vedrører Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som Rigsrevisionen for kort tid siden påviste. På baggrund heraf har Statsrevisorerne vurderet, at der er høj risiko for fejl, svig og berigelsesforbrydelser. I tilknytning hertil er det tillige kommet frem, at politiet har rejst tiltale mod fem mænd for svig og bestikkelse.