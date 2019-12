For barnets skyld: Vi bør bevare muligheden for international adoption

Der har helt sikkert fundet adoptioner sted, som ikke har været forsvarlige. Men vi er nødt til at anerkende, at der er mange, der har haft glæde af international adoption, og at der fortsat er brug for muligheden.

Aniella Bonnichsen skriver i Politiken 11. december, at hun glæder sig utrolig meget over DIA’s udmelding om, at man fra årsskiftet ikke længere kan adoptere børn fra udlandet. Bonnichsen oplyser, at der »er kæmpestore og ofte oversete problemer forbundet med adoption«. Jeg er selv adopteret fra Sri Lanka. Min adoption har været en lykkelig begivenhed for mig, for mine forældre her i Danmark og for min biologiske mor på Sri Lanka, som jeg har været så heldig at finde og i dag har kontakt med. Derfor handler mit svar til Bonnichsen også om, at debatten om international adoption ikke bør eller kan koges ned til et rungende nej til adoption, fordi bortadoptionen for nogle har været ulykkelig. Barnets tarv må altid gå forud for enhver beslutning om international adoption.