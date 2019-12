Fagboss: Lønslaveri og fupkontrakter hærger det danske arbejdsmarked

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Forestil dig én i din omgangskreds, der tager til udlandet for at skabe sig en bedre fremtid og tjene lidt mere til dagen, vejen og sin familie. Men hun ender med at skulle sove på gulvet i et lille, snusket baglokale blandt lagervarer. Eller i kælderen under restauranten.