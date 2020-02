Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Institut for Menneskerettigheder: Fjern forbuddet mod tiggeri, ellers straffer I mennesker, som allerede ligger ned

Hjemløse skal hjælpes på benene og have et sted at bo. De skal ikke straffes for at leve på gaden.