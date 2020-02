Ung murer taler sit fag op: Hvis du vælger at tage en uddannelse inden for byggeriet, vil der være rift om dig

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

For seks år siden valgte jeg en anden vej end de fleste af mine klassekammerater, da vi var færdige med folkeskolen. De gik på gymnasiet, mens jeg valgte at blive murer. Det kunne godt være svært for nogle af mine venner at forstå, hvad jeg ville med en erhvervsuddannelse. Men jeg var ikke i tvivl. Siden jeg var barn, har jeg drømt om at blive murer ligesom min morfar og farfar. For jeg har altid fået at vide, hvor dygtige de var til deres arbejde.