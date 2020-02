Forfatter og kulturaktivist: Bankernes hvidvaskregler spænder ben for foreningslivet

»Her skal man ofte bruge to-tre år på at prøve nye ideer af og søge småbeløb ved lokale fonde eller offentlige myndigheder for at komme i gang, og først efter omkring fem år viser det sig, om man har lavet en god og levedygtig forening med tilpas mange medlemmer, til at det overhovedet er muligt at have løbende udgifter«, skriver Josefine Ottesen.