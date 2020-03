Filosof Anders Fogh Jensen: Vi troede, at markedet og de store selskaber havde vundet, men nu ser vi, hvorfor det er godt at have en stærk stat

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Så kom den. En stemning af pest. Men det blev mere end en stemning, det blev en reel epidemi. Det betyder udparcellering og videst mulig karantæne i egne hjem. Danmark blev det andet europæiske land efter Italien, der slog bak og gik i forsvar.​​

Man kan sammenligne – og det er kun en strukturel sammenligning, alle forskelligheder i alvor ladt ude – epidemisituationen med en udvisning i fodbold. Når et hold får en spiller udvist, så gælder det ikke længere om at kreere, score eller på anden måde blamere sig. Så handler det om at lukke ned, passe sine zoner og basale opgaver og få tiden til at gå.

Denne strategi for 0-0 kaldes på italiensk catenaccio, dørslå. Man lukker forsvarskæderne og kæmper for 0-0 og håber på et contramål. Fodboldelskere vil have set dette i Napolis hjemmekamp mod Barcelona for godt to uger siden.

Blå bog Anders Fogh Jensen Født 1973. Filosof (ph.d.), foredragsholder og forfatter til en lang række bøger, herunder ’Epi-demos’ – en lille bog om store epidemier samt samtidsdiagnostiske bøger som ’Projektsamfundet’, ’Projektmennesket’, ’Pseudoarbejde’ og teaterstykket ’De danser alene’. ​​​ Ud over at holde foredrag arrangerer han dannelsesrejser og filosofisk konfirmation (se filosoffen.dk)

Italien er på mange måder et forbillede. De har ikke blot beriget os med catenaccio, de har en lang tradition for epidemibekæmpelse og er nu ved tilfældighedernes spil igen blevet vores organisatoriske forbillede. Det er nemlig skæbnens sammentræf, at de nuværende strategier for epidemibekæmpelse – populationens catenaccio – netop blev udviklet i Italien.

Grundreglen i al epidemibekæmpelse handler om ikke at berøre. Det hedder i fagsproget antitaktilitet. Når en epidemi rammer et område, er det første, man tænker og gør, som Mette Frederiksen formulerede det: Stå sammen ved at holde afstand. Epidemierne er nemlig en provokation til befolkningerne: ’Organisér jer, eller I dør. Hvad gør I nu?’. Og det første og mest selvfølgelige er at blokere smittekontakten. At isolere kommer af det italienske isola, der betyder ø. Man kan sende folk ud på en ø eller bygge øer ind i byen, som hjemmekarantænen mimer.​​

Hvis man vender epidemibekæmpelse om, får man biologiske våben. 21. februar 1495 forsøgte franskmændene at invadere Napoli. Napolitanerne – nu er de der igen – sendte smukke unge syfilisbefængte kvinder ud i gaderne, som franskmændene indlod sig med. Man indledte med andre ord en omvendt antitaktilitet – på dansk en berøringsfristelse.

Sådan er der talrige eksempler på, at epidemibekæmpelse vendt på hovedet har virket som biologisk våben. Et af de første eksempler var faktisk selve grunden til, at pesten kom til Italien i 1347, nemlig at tatarerne katapulterede pestramte lig ind over byen Kaffa i det nuværende Ukraine, og at dele af befolkningen i Kaffa flygtede til Italien.

I 1347 afvistes skibe i Genova, og det førte til spredningen af pesten op ad Rhonefloden og til Barcelona. Man taler ofte om spredningen af pesten som en steppebrand, men det tog alligevel to år, 1347-1349, at nå fra Italien gennem Europa til Norge.

I dag taler vi dage.

Bevægelsen er blevet så meget mere hektisk. Det, vi har hyldet som bevægelsens hastighed og liberaliseringens nedbrydning af alle grænser, viser sig nu også som epidemispredningens motorveje. På pestens tid og århundreder fremover var det primært handel og krig, der spredte epidemier – i dag er det også turisme og adspredelse.

Når italienerne er forbillede, er det også, fordi de netop udviklede de strategier, der skulle til, for at opdæmme epidemierne. Ikke vaccinen – den blev først udviklet i slutningen af det 18. århundrede. Heller ikke mikrobiologien, der først blev udviklet i slutningen af det 19. århundrede. Men raffineringen af de antitaktile strategier. ​​

Med spedalskheden, der særligt stod på fra det 12. til det 16. århundrede, havde man primært anvendt exorisme, dvs. forvisning. Den antitaktile strategi, man udviklede under pesten i Italien var det, man kalder profylaktisk, det vil sige præventiv:

Når nogen kom til byen, skulle de forblive uden for byen i 40 dage, fordi man mente, at folk døde af pest på 37 dage. Hvis de ikke var døde inden da, ja, så havde de nok ikke pest og kunne komme ind i byen. Det italienske ord for fyrretyve er quarantina, heraf ordet og begrebet karantæne.

Men hvad gør man, hvis byen allerede er pestbefængt? Dette udviklede man særlige strategier for i det 17. århundrede, som vi nu kan genkende i dagens hjemmekarantæner. Man byggede nemlig den byudvendige karantæne ind i byerne og lavede forordninger om, at alle skulle blive hjemme i 40 dage.

Hver familie skulle vise sig i vinduerne hver morgen, hvor en ordonant gik rundt og optalte byens indbyggere. Der var regler for transport af madvarer til husene og regler for, hvordan de skulle rense deres huse. Byerne svarede på epidemiens provokation ’organisér jer, eller I dør’, og de overlevede som by.

Det er skæbnens træf, at det igen er Italien, der lukkede ned i en intern quarantina. Og det er Italien, der er blevet vores forbillede for organisering. Det kan virke tilfældigt, men i hvert fald har Italien en tradition.

På mange måder er spredningen af covid-19, coronavirus, en realitetspåtrængende hændelse. Langt de fleste af os lider endnu ikke af coronavirus i skrivende stund (medio marts 2020), men det vil en stor del af os snart komme til. Og vi vil overleve det. Vi hørte jo også om sars i 2002-3 og siden om fugleinfluenza og svinepest. ​​

Det særlige ved denne epidemi er, at den trængte ind på os.