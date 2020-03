Vi er nødt til at vide, om vi er på vej mod italienske eller sydkoreanske tilstande

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I sidste uge ændrede Danmarks strategi for coronatestning, og personer med milde symptomer testes som udgangspunkt ikke længere. Strategiskiftet begrundes med, at de meget syge må prioriteres. Det er sådan set ikke relevant at vide, om milde tilfælde skyldes corona, influenza eller almindelig forkølelse; de har jo ikke brug for den hjælp, som vi måske – måske ikke – har nok af.​

Her vil jeg tværtimod argumentere for, at test af personer, som har milde symptomer eller er i høj risiko for at være smittet, også kaldet tidlig opsporing, har stor værdi. Tidlig opsporing vil reducere antallet af kritisk syge og afkorte længden af krisen og dermed skåne vores økonomi mest muligt. Det er der en række grunde til:



​

Tidlig opsporing er effektivt. Forskere har netop beregnet, at fem gange flere tilfælde opstår, hvis der ikke laves tidlig opsporing og efterfølgende isolation. Tager vi dette tal for pålydende, vil antallet af nye tilfælde og dermed senere kritisk syge blive reduceret med en faktor 5. Faktisk var effekten af tidlig opsporing hurtigere og større end kontaktreduktion og social afstand, men allermest effektivt var en kombination. Tidlig opsporing var mere effektivt end rejseforbud inden for områder, mens rejseforbud mellem områder ikke havde effekt. Prisen for at vente med tidlig opsporing og reduktion af kontakt mellem mennesker har forskerne for øvrigt også regnet på – implementering blot en uge senere vil medføre en flerfold øgning i smittede.​

Tidlig opsporing holder øje med, hvordan smitten spreder sig, og besvarer vigtige spørgsmål: Er vi på den grønne eller røde kurve? Er vi på vej mod italienske tilstande? Er vores indsats tilstrækkelig? I weekenden skinnede solen, og der var folk på caféer og børn på legepladser. Sygdommen ikke er farlig for børn, men måske er de effektive spredere. Lørdag nat var der – efter lyden at dømme – en fest i mit nabolag. Hvis kurven over nye tilfælde stiger brat, ja, så må vi holde vores børn for os selv og undgå unødvendig kontakt. Statsministeren sagde til weekendens pressemøde, at vi ikke kender slutdatoen for krisen. Det gør vi ikke, og vi indsamler ikke data, som kan hjælpe os med at vurdere, hvornår den kommer.​

Sydkorea er et af de få lande, som har bremset smitten hurtigt og effektivt. Parallelt med andre tiltag udfører de massiv testning ved f.eks. drive in-stationer. Det betyder, at de kan følge udviklingen tæt: 19. februar var antal registrerede smittetilfælde 27, som to uger senere eksploderede til over 5.500. Men allerede omkring 5. marts vendte kurven over nye smittede, og omkring 3 uger efter 19. februar var kurven kraftigt udfladet. Sydkoreas indsats virkede, og pga. den tidlige opsporing havde de viden. Den får vi ikke i Danmark. Omvendt – havde vi monitoreret intenst fra f.eks. sidste mandag, ville vi allerede nu være meget klogere.​

Tidlig opsporing monitorerer på forkant, mens tal for kritisk syge følger epidemien på bagkant. Da kurven over nye tilfælde var kraftigt for nedadgående i Sydkorea, var antallet af kritisk syge på sit højeste. Men den aftagende kurve var et lyspunkt – situationen var i hastig bedring! Der var grund til optimisme på det allersorteste tidspunkt. Data vedrørende kritisk syge kan ikke bruges til at vurdere, om restriktioner er tilstrækkelige; forsinkelsen er for stor. ​

Mens nedlukninger og evt. yderligere restriktioner er uhyre kostbare for samfundet, er tidlig opsporing det ikke. Når epidemien aftager, er det et af de tiltag, som kan køre videre med uformindsket styrke, uden gene for samfundsøkonomien. ​

Tidlig opsporing kan identificere hotspots – det vil sige steder, hvor sygdommen især spreder sig. Eksempler som afterskibaren i Ischgl og den italienske patient nr. 1, der uforskyldt grundet sit aktive og sociale væsen blev en superspreder, viser tydeligt, hvilke kolossale konsekvenser enkeltbegivenheder har. Datakobling via cpr og gps, adresser osv. kan bruges til identifikation af hotspots. Big data er et varmt emne generelt, og danske forskere er anerkendte for at kombinere og udnytte sundhedsdata innovativt. Lad os få det i brug i en dansk model. ​

For samfundsøkonomien er det vigtigt at vide, hvor vi er henne på kurven. Vi skal ikke gøre for lidt, men vi skal heller ikke gøre (alt) for meget. Økonomisk recession og arbejdsløshed skader også helbredet og tager liv – særligt blandt samfundets svageste. Om få uger, når mange er kritisk syge, er det nærliggende at indføre yderligere restriktioner, men da vil vi handle i blinde. Principielt kan sundhedsvæsenet være presset langt over kapacitet, samtidig med at der ikke opstår nye tilfælde. ​

Tidlig opsporing leverer værdifulde data – coronaepidemien bliver ikke den sidste, og viden om, hvordan virus spredes i befolkningen, er et vigtigt forebyggende værktøj.​

Sundhedspersonale skal allokere tiden til de sygeste. Men mens det er kompliceret at passe en intensivpatient, er det lettere at udføre en coronatest. Mange faggrupper, bioanalytikere især, men også biologer, biokemikere og lignende, er trænede i at arbejde med biologisk materiale. Derfor behøver systematisk testning ikke at gå ud over den øvrige indsats i bekæmpelsen af corona. Rent praktisk kan oprettes 10-15 drive-by-stationer i landet, hvor personer med milde symptomer eller høj risiko kan blive testet. Er der mangel på arbejdskraft, kan man aktivere egnede medarbejdere blandt de mange af os, som sidder hjemme, eller måske få hjælp fra vores medicinalvirksomheder: De har kvalificerede medarbejdere og kan bidrage med egnede laboratoriefaciliteter. Måske kan de endda, som del af deres CSR, bidrage frivilligt over de næste måneder? I al fald har medicinalfirmaerne enorm interesse i at få valide tal og styr på krisen. Tidlig opsporing vil koste, men det vil være dyrere i det lange løb at lade være. Hvor får vi tests fra? I skrivende stund aner jeg ikke, om vi har tests nok, men de kan angiveligt købes til 20 dollar stykket fra det sydkoreanske biotechfirma, som på ganske få uger udviklede og masseproducerede en ny test så effektivt, at de trods stor efterspørgsel har et lager. Når de kan, kan vi vel også.

Ingen lande er sluppet ud af krisen med så milde tiltag som dem, Danmark har igangsat for nærværende. Vores strategi skal udvides med tidlig opsporing, der involverer lettilgængelig testning. Det forebygger kritisk sygdom, afkorter epidemien og giver vigtig viden om, hvor vi er på kurven.