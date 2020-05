Mette Fugl: #Metoo bliver brugt mod dem, der begræder Yahya Hassans død

FOR ABONNENTER

Me too. Ja, også mig. Alligevel græd jeg mig selv i stykker over Yahya Hassans død. Politisk ukorrekte tårer skulle det vise sig. Et forræderi på selve mismodets dag åbenbart. En del af de sociale mediers kommentarfelt rykkede prompte for at nedgøre sorgen med lykønskninger til de kvinder, der har været udsat for digterens overgreb. Med ønsket om, at de misbrugte endelig kunne få fred. Det er legitimt at sende en hilsen til de krænkede. Men det er åbenbart ikke legitimt at ville forstå krænkeren, der selv blev udsat for ubegribelig vold. Så har man nemlig ikke fattet #MeYoo. Så er man pladderhumanist for nu at tage et af de idiotiske ord, der bliver smidt efter mennesker, der tillader sig at savne.