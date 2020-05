Generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke: De udsatte børn i lejrene på de græske øer kan ikke vente på regeringens 'retfærdige og humane asylsystem'

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

August 2022. Op mod 500.000 polakker har i løbet af de seneste måneder taget turen over Østersøen i overfyldte både med kurs mod de danske kyster. De er på flugt fra en stærkt tiltagende og blodig politisk undertrykkelse i deres hjemland, og knap halvdelen af de polske flygtninge er gået i land på Bornholm. Den socialdemokratiske regering i Danmark har bedt de andre EU-lande om hjælp – herunder at de i en omfordelingsordning tager imod nogle af flygtningene for på den måde at lette presset i de danske flygtningelejre. Desværre for Danmark er interessen for at hjælpe – i dette fiktive fremtidsscenario – ikke overvældende.