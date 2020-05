Oxfam Ibis: Smuthuller tillader danske virksomheder at eksportere våben til Yemen-krigen. Regeringen må stoppe det nu

Det er yderst kritisabelt, at dansk lovgivning giver mulighed for, at en dansk produceret radar på et krigsskib kan betegnes som civilt udstyr.

Danmark bakkede op, da FN i marts opfordrede til global våbenhvile for at beskytte den civile verden mod coronapandemien. Nu viser det sig, at Danmark samtidig bidrager til at holde krigen i Yemen i gang. Søndag offentliggjorde Danwatch en rapport, der afslører, at den danske virksomhed Terma sælger våbendele til De Forenede Arabiske Emirater. Våbendelene sidder på emiratarabiske krigsskibe, der blokerer for, at vand, mad og medicin kan nå frem til den nødlidende befolkning i Yemen. ​