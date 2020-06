Rune og hans kone sagde nej til sundhedsplejerske: Samme aften kom socialforvaltningen med armeret politi og truede med tvangsfjernelse

Med den megen fokus på overgreb mod børn og på pligten til at indberette har man helt glemt alle de negative konsekvenser ved falske og useriøse indberetninger. Konsekvenserne er store for forældrene, men stort set fraværende for indsendere af indberetninger.

I den nuværende situation anvendes indberetninger til meget andet end at beskytte barnets ve og vel. Vores søn blev født nytårsaften på Holbæk Sygehus, uden dramatik. Uenighederne begyndte, da vi sagde nej tak til sundhedsplejerske, og da min kone afbrød behandling for at forebygge blærebetændelse, som personalet åbenbart forventede at fortsætte i to døgn. Straks efter at vi var blevet udskrevet, indgav hospitalet en indberetning, hvor de skrev, at vi ikke var egnede som forældre, og at barnet var i livsfare i vores varetægt.