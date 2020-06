Katrine Marie Guldager: »Hvad skal vi dog med offentlig debat, hvis ikke vi alle sammen stræber efter de bedste argumenter?«

Nej Christian Jensen, fyringen af debatredaktøren på The New York Times er ikke et spørgsmål om ytringsfrihed. Det er et spørgsmål om, hvorvidt man har ret til at opfinde egne fakta, skriver forfatter Katrine Marie Guldager i dette indlæg.

Politikens chefredaktør, Christian Jensen, havde fat i de helt store ord, da debatredaktøren på The New York Times for nylig enten selv gik eller »blev gået«, efter at han havde publiceret et problematisk indlæg af Tom Cotton, en senator tæt på præsident Trump. Christian Jensen mente, at fyringen (som altså vist nok var en opsigelse) er et tegn på, at en avis som NYT svigter sit publicistiske ideal og nægter senatoren hans grundlæggende ytringsfrihed, hans ret til at mene, hvad han vil.