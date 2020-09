Journalist og forfatter: Mistro over for voldtægtsofre er et systemisk problem, som vi må bekæmpe

I weekenden gav Politiken spalteplads til to debatindlæg, som forsvarer politiets håndtering af voldtægtsanmeldelser. For det første svarede ledende efterforsker Poul Kjeldsen på mit debatindlæg, hvor jeg fortalte om at blive talt fra at anmelde en – faktisk ret grov – voldtægt, med beskeden om at politiet ikke ville gøre noget ved sagen, og med en ret kraftig antydning om, at betjenten ikke troede på mig.

For det andet gik søndagens kronikplads til kriminalassistent Arne Woythal, som opfordrede voldtægtsofre til at lade være med at gå i pressen med deres utilfredshed og i øvrigt påpegede, at han ikke kan genkende pressens beskrivelse af, at der skulle være problemer med politiets håndtering.

Det er nu ikke kun pressen, som har gjort opmærksom på problemerne, men også politiets egen tilfredshedsundersøgelse fra maj, som viser en høj utilfredshed blandt voldtægtsofre. Begge indlæg nævner den forklaring på utilfredsheden, som efterhånden er blevet politiets standardsvar: at man til en afhøring er nødt til at stille kritiske spørgsmål, som af offeret kan opfattes som krænkende.