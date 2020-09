Det martrede Montmartre: Lav reglerne om og red Københavns eneste jazzhus

Det er ikke noget kønt syn, når de gode viljer forvandler sig til ondt blod.

Det er desværre det, der er ved at ske, med den politiske håndtering af Jazzhus Montmartres lukning tidligere på måneden. Alle synes, det er en kulturpolitisk skandale, at København ikke længere kan bryste sig af at have et jazzhus, som præsenterer musikken på det højeste niveau. Det har det gjort i over 60 år, så derfor udløser det naturligt nok et politisk ønske om at udkaste en redningskrans.

Kulturminister Joy Mogensen har taget et initiativ, men samtidig har hun også blottet sig for anklager om kortslutning af armslængdeprincippet, som er noget af en hellig ko – specielt for Kulturministeriet, som jo skal prøve at administrere den hvepserede, som kulturen udgør. Som man kunne forvente, er der straks andre spillesteder og kulturinstitutioner, som stiller sig op i den kø, der også kan dokumentere, at de har det hårdt og er på fallittens rand. På den måde har kulturministeren med det gode hjerte fået malet sig op i et hjørne, som det nok ikke er så let at slippe ud fra.