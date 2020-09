Hjerteforeningen: Her er fire af tobaksindustriens finter, som vi skal stoppe

Snart vedtages sidste års tobaksaftale, som betyder, at vi bevæger os i retning af et mere røgfrit Danmark. Dog bliver vi udfordret af en idérig tobaksindustri, som udnytter smuthullerne i lovgivningen og går målrettet efter de unge. Vi har sagt det før og siger det gerne igen: Vi skal kæmpe for, at færre i fremtiden ryger eller bruger andre tobaks- og nikotinprodukter.

Hvorfor? Fordi tobaksrøg er den vigtigste risikofaktor for udviklingen af bl.a. hjerte-kar-sygdom, og fordi også damp fra e-cigaretter og opvarmet tobaksrøg ser ud til at udgøre risici. Coronakrisen har kun fremhævet tobakkens skadelige virkninger: Kol-, kræft- og hjertepatienter er nogle af grupper, som er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved covid-19.

Derfor skal vi forebygge, at danskerne bliver syge i første omgang, og her er mindre eller ingen brug af tobak- og nikotinprodukter en stor del af løsningen. I december 2019 tog Folketinget et stort og vigtigt skridt mod netop at mindske tobak- og nikotinprodukters tilgængelighed for særligt børn og unge.