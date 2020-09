Mor til tre folkeskoleelever: ​Vi fortæller børn, at de ikke er gode nok

Forleden var jeg til det obligatoriske forældremøde med fokus på opstart af skoleåret. Det var fint. Klassen trives. Socialt er der grupperinger, men ingen er alene. De er lidt umodne, leger stadig meget. De deltager ikke helt nok i timerne.

Alt var, som det plejede. En beskrivelse af børn, som er ved at blive unge mennesker og individer, der indgår i et fællesskab og kæmper for at finde deres plads, samtidig med at de skal få et fagligt udbytte.

Inden jeg fortsætter, vil jeg lige slå fast: