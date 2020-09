Beboer i socialt boligbyggeri: Ghettoplanen er lappeløsninger og kun til gavn for kapitalisterne

Stor tak til sociolog Aydin Soei, som i Deadline 13. september endnu en gang forsvarede de sociale boliger og deres beboere fra tvangsflytning. Det, der er sket med ghettopakken, er en omgang lappeløsning på mange års boligpolitik, som kun tilgodeser boligejere..

Jeg har selv boet med min familie i socialt boligbyggeri i over 40 år. Vi kunne da godt have købt et hus og tjent kassen på det som de fleste andre. Men vi har nydt godt af at få udført reparationer af ejendommen. Vi har fået et nyt køkken m.m., når der var behov for det. Egentlig ret behageligt, når man gerne vil have tid til rejser og andre aktiviteter. Vi har sågar en dejlig nyttehave i forbindelse med bebyggelsen. Her mødes vi med vores naboer og høster en masse lækre grøntsager m.m.

Vores bebyggelse har været udskældt i årenes løb, men der har løbende været arbejdet med forbedringer, og i dag har vi en meget flot bebyggelse med sunde og energirigtige lejligheder. Udearealerne er velholdte og legepladser har vi også. Der er næsten ingen fraflytning i dag imod 20 procent for 25 år siden. Bebyggelsen kan holde 50-års jubilæum næste år.