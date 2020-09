Henrik Dahl og Morten Messerschmidt: Det er sørgeligt, at der på Københavns Universitet er undervisere, som tilslutter sig racismesludderen

To hvide ph.d.-studerende ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet har sammen med indtil videre 120 ligesindede bedt Københavns Universitets ledelse »gøre en ende på den uretfærdighed, som sorte mennesker stadig oplever«. Intet mindre!

De studerende kræver, at ledelsen på universitet skrider ind over for »den racisme, som rammer sorte ansatte og studerende«, som det hedder i Universitetsavisen 17. september. Ph.d.-stipendiaterne medgiver, at de ikke har nogen anelse om, hvorvidt der overhovedet eksisterer racisme på Københavns Universitet, men det er lige meget, for det handler om, at Københavns Universitet skal engagere sig i »den antiracistiske kamp«.

Det er bekymrende for landets fornemste højere læreanstalts, at de to ph.d.-studerende har været i stand til at finde flere end 100 mennesker, der er villige til at tilslutte sig sådan en omgang sludder.