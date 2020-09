Mindre stat, mere Trump: Udnævnelsen af den konservative højesteretsdommer kan forvandle USA fra retsstat til magtstat

Trump betegner medier, hvis journalistik hviler på dokumentation, som ’løgnepresse’. Selv rundede præsidenten ifølge Washington Post i juli de første 20.000 falske eller vildledende offentlige udsagn, heraf 686 om valgresultater, især hans eget.

I en tale på et årsmøde i fjor for kristne konservative fremmanede Trump, hvad han kaldte en skæbnestund for USA: »Ekstreme venstreradikale både i og uden for landets ledelse er fast besluttet på at sønderrive vores forfatning og udslette de trossætninger, vi alle hylder«, lød hans advarsel.

Nøjagtig det er, hvad Det Hvide Hus, hans justitsminister, William Barr, og Mitch McConnell, Senatets republikanske formand, opnår med deres hastekonfirmation af en ny dommer i USA’s højesteret. Republikanerne kan ende med at omskabe USA til et illiberalt demokrati som det, EU-landene Ungarn og Polen allerede har gennemtrumfet.