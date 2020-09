79 vidnesbyrd: En blandt os blev til et politisk landsmøde spurgt af et mandligt medlem, om den korte kjole var et tegn på, at hun gerne ville kneppes af ham senere

1 Én blandt os har oplevet at få påtalt sin barms størrelse i lokalforeningen. Til sidst trak hun bare på skuldrene ad det, fordi det skete hele tiden.

2 Én blandt os har modtaget anmodninger om udfordrende billeder fra et medlem af partiets lokale ledelse. Han sidder stadig i bestyrelsen, selvom formandskabet er blevet orienteret.

Fakta Sådan har vi gjort En initiativgruppe på fire kvinder har indsamlet 322 underskrifter på et opråb om sexisme og krænkelser i dansk politik. Underskrifterne er indsamlet blandt nuværende og tidligere medlemmer af stort set alle politiske partier repræsenteret på Christiansborg. 79 af kvinderne har valgt at dele deres korte beretninger og eksempler på sexisme og krænkelser. Det er deres beretninger, du kan læse her. Politiken kender til navne og partitilhørsforhold på de kvinder, som vi bringer beretninger fra, men har ikke efterprøvet dem journalistisk. De står derfor som eksempler på kvindernes oplevelser. Vis mere

3Én blandt os har som kommunalvalgskandidat oplevet, at spidskandidaten og vælgerforeningsformanden forud for kommunalvalget bad hende om ikke at offentliggøre sit nye forhold før efter valget. De mente, at hun ville få langt flere stemmer, hvis de mandlige vælgere anså hende som ’nemmere’ og mere ’opnåelig’ ved officielt at være single i stedet for i et forhold.

4 Én blandt os oplevede som nyt medlem, at joken ’Hvornår bliver X lovlig? (at knalde)’ blev gentaget af lokalbestyrelsesmedlemmer til alle lokalforeningsmøder i ungdomsforeningen frem til hendes 18-års fødselsdag.

5 Én blandt os har haft besøg af en mandlig partifælle, som hun troede bare var en ven. Men han ville mere, så da hun sov, penetrerede han hende, holdt hendes hoved ned mod hovedpuden og gentog det flere gange i løbet af natten. Han vidste, at hun sov.

6 Én blandt os er blevet spurgt af en mandlig folkevalgt, om hun var den nye ansatte hos en anden mandlig folkevalgt. Han sagde, at hendes udseende i hvert fald passede til kollegaens type.

7 Én blandt os havde sex med en partifælle og flirt og er sidenhen blevet kaldt ’luder’ og beskyldt for at have været sammen med en række andre partifæller af et nuværende forretningsudvalgsmedlem. Hun kontaktede landsformanden, men der skete intet, da sagen var for ’ukonkret’.

8 Én blandt os har oplevet at blive bedt om at knappe ned i skjorten af en politiker, da hun var praktikant ved et politisk parti på Christiansborg. Selv samme har ufrivilligt modtaget lumre beskeder fra kommunalt folkevalgte.

9 Én blandt os har fået at vide, at hun godt kunne blive kandidat i partiforeningen. Altså efter hun var blevet mor, selvfølgelig.

10 Én blandt os blev på valgaftenen tilbudt at blive kneppet i et ministerium.

11 Én blandt os har fået at vide, at skjorten skulle knappes til, og charmen skulle skrues ned, hvis hun skulle tages seriøst. Ellers var hun jo selv uden om, at folk gloede på hendes bryster.

12 Én blandt os har været udsat for et overgreb, men turde ikke fortælle nogen om det i frygt for at skade hans fremtid. Hun var jo alligevel en af de piger, der var ’med på den’.

13 Én blandt os oplevede, at en mandlig politiker i en alt for høj alder blinkede til hende, og da hun efterfølgende var gået forbi og vendte sig om, så hun, at han kiggede på hendes røv og bagefter kiggede hende selvtilfreds i øjnene og smilede. Hun kendte ham overhovedet ikke.

14 Én blandt os oplever ’hygge-sexisme’ i ungdomspartiet næsten hver evig eneste uge, og når hun siger fra og siger, at det ikke er sjovt, får hun at vide, at det jo bare er en joke, og at hun skal være mere positiv, hvis hun ikke vil ses som en negativ, sur skøge.

15 Én blandt os har fået et stort, overdrevet klask på bagdelen til sit første nationale arrangement af en ældre mandlig tillidsvalgt. Det blev der ikke sat spørgsmålstegn ved – derimod blev der grinet højt, og så fortsatte aftenen.

16 Én blandt os har været i betragtning til et job for en topminister i sit parti. Det afslog partiledelsen, fordi man ikke kunne have en ung kvinde til at gå der og friste. »Måske med en anden minister«, som der blev sagt.

17 Én blandt os er vågnet op til, at hun blev udsat for et seksuelt overgreb af en partifælle.

18 Én blandt os blev spurgt af en politisk kollega, om hun har en tilfreds kæreste. Da hun spurgte ind til, hvad han mente, spurgte han om, hun »spiser sæd til morgenmad«.

19 Én blandt os blev spurgt af en kollega til et stort møde, om hun var bestilt som stripper til aftenens underholdning.

20 Én blandt os har som ungt medlem forvekslet flirt med venlighed fra en mandlig partifælle. Da hun sagde fra over for adfærden, blev hun mindet om, at hendes fremtid i partiet nemt kunne ødelægges.

21 Én blandt os lærte af andre kollegaer, at man skulle holde sig fra en af de ledende ansatte, når han drak alkohol, for »han kan godt lide unge kvinder«.

22 Én blandt os fortalte om grænseoverskridende adfærd fra en ledende ansat til et ledende folketingsmedlem og fik af medlemmet at vide, at »sådan er han bare – han kan godt lide unge kvinder«.

23 Én blandt os har prøvet, at der i festligt lag pludseligt blev råbt: »Når du har knaldet alle i partiet, hvorfor vil du så ikke knalde mig?«.

24 Én blandt os er blevet spurgt til et almindeligt ugentligt møde, om hun ikke ville komme hjem til en af de andre i weekenden for at strippe, da de skulle have herreaften.

25 Én blandt os blev så fuld på en sommerhustur, at hun blev båret i seng af de andre. Om morgenen får hun at vide, at et ældre medlem, som i dag arbejder på Christiansborg, har ’haft sex’ med hende i løbet af natten. Hun tror, de joker, da hun ikke havde mistet sin mødom – det viste sig, at han havde været oppe i hende, selv om hun ikke kunne huske det.

26 Én blandt os afviste mere end ét kys med en mandlig ansat i partiet og fik herefter den kolde skulder. De er stadig ikke på talefod flere år efter.

27 Én blandt os er lokalformand og har flere gange fået henvendelser fra medlemmer, der har oplevet sexisme eller direkte chikane. Hun aner ikke, hvor hun skal gå hen med den viden for at få det stoppet.

28 Én blandt os undgår bevidst bestemte mandlige medlemmer for at undgå uønskede berøringer og kommentarer.

29 Én blandt os har været udsat for et overgreb og fortalte det til næstformanden i sit ungdomsparti. Der blev ikke gjort mere ved det, fordi der ikke var interesse i at ødelægge hans fremtid. Når episoden nævnes blandt fælles venner og partifæller i dag, »stak han kun pikken ind, fordi han jo var uerfaren og bare ikke vidste, hvornår man skulle rykke på en pige«.

30 Én blandt os blev, mens hun var bestyrelsesmedlem i en ungdomspolitisk forening, til en fest befamlet på brysterne af et andet bestyrelsesmedlem. Da hun gik til ledelsen, blev der ikke taget initiativ til at gå videre med sagen.

31 Én blandt os har begravet drømmen om en karriere i politik efter at have oplevet en mandlig partifælle putte stoffer i hendes drink. Hun husker ikke, hvad der skete hele aftenen. Senere har hun dog fået fortalt, at flere prøvede at hjælpe, men en tidligere partifælle og nu politisk rådgiver på Christiansborg insisterede på at »tage hånd om sagen«. Resten af natten ved kun han, hvad der skete, og om morgenen vågnede hun op alene i en seng med blå mærker omkring hofterne og underlivet. Hun forsøgte at informere ungdomspartiets ledelse, men hun blev ikke hørt.

32 Én blandt os er blevet spurgt, om sådan en (fra et bestemt parti) som hende ikke skulle knaldes til fornuft af en pik (fra et andet parti).

33 Én blandt os er blevet tilbudt at få en tidligere ministers sæd til at lave børn med – hendes kæreste sad ved siden af hende imens.

34 Én blandt os har oplevet, hvordan unge piger – efter at have kysset med ét mandligt medlem til deres første fest – blev anbefalet »at passe på med at være sammen med for mange« fra foreningen, hvis de ville undgå at få sig et dårligt ry, og hvis de gerne ville tages seriøst politisk.

35 Én blandt os har fået at vide af et ledende mandligt medlem, at hun kun er kommet til tops, fordi hun har knaldet sig vej derop.

36 Én blandt os er tidligt i sit medlemskab blevet bedt om at gå med et ledende medlem hjem, hvis hun gerne ville komme nogle vegne i partiet. Hun sagde ja, fordi hun ikke så andet valg.

37 Én blandt os har oplevet til et stort arrangement at blive taget på, hver gang ryggen blev vendt til, samt kommentarer om, at hendes numse var for stor til, at det kunne undgås. Når hun prøvede at sige fra, fik hun at vide, at hun bare måtte gå, hvis hun ikke var frisk nok.

38 Én blandt os blev spurgt af et over 30 år ældre partimedlem, om hun ikke ville med hjem og have sex under en politisk diskussion på en bar med andre venner. Det var første gang, hun mødte ham.

39 Én blandt os har fået sendt et jobopslag af en minister med en opfordring til at søge i ministeriet. Jobtilbuddet blev fulgt op med, at »så kunne de jo også lige ses privat«.

40 Én blandt os blev som praktikant i partiet til en fest lagt an på og havde senere sex med sin overordnede. Han gjorde derefter tilnærmelser gentagne gange på skrift og på hendes kontor, til trods for hun afviste ham.

41 Én blandt os blev fortalt til sit første årsmøde i landsorganisationen – efter at have holdt sin første tale – at det var skønt, at man endelig kendte en af pigerne for hendes politiske holdninger og ikke for, hvem hun havde været (seksuelt) sammen med.

42 Én blandt os vågnede op hos en partifælle med alt tøjet på, men bukserne og trusserne trukket ned under ballerne, efter et 12-timers black-out efter at være blevet givet stoffer i sin drink i byen.

43 Én blandt os er blevet kysset på kinden af en mandlig politiker til et møde, hvor hun var ansat på hans kampagne. Snakken gik derudover på, at man skulle ’passe på’, når han fik noget at drikke.

44 Én blandt os har oplevet at få højlydt besked på, blandt politiske kollegaer, at enlige mødre ikke har noget at gøre i politik og burde koncentrere sig om deres børn.

45 Én blandt os har oplevet at få en finger stukket op i skridtet af et folketingsmedlem til et landsmøde under festen, hvor hun dansede med en anden partifælle. De fandt det begge vældigt morsomt.

46 Én blandt os turde de første år ikke at tage afsted uden en veninde til ungdomspartiets fester på grund af alle de uopfordrede seksuelle tilnærmelser – herunder kommentarer og berøringer fra væsentligt ældre mandlige medlemmer.

47 Én blandt os blev af et ældre mandligt regionsrådsmedlem tilbudt at blive skyggekandidat med ordene »vi skal jo udnytte det, I unge smukke kvinder kan – nemlig at trække stemmer til listen«.