Danmarks Frie Forskningsfond: De bedste våben i kriser er nysgerrighed og langsigtethed

Forskere verden over har, siden pandemien ramte, arbejdet på højtryk for at levere viden om covid-19. Det gælder også i Danmark, hvor man overalt i forskningslandskabet har mobiliseret med lynets hast for at forstå sygdommen og belyse dens følgevirkninger for de enkelte patienter og for samfundet som helhed.

Det kunne man ikke have gjort, hvis ikke det var for mange års indsats for at opbygge forskningskapacitet, opdyrke en bred talentmasse af forskere og etablere excellente forskningsmiljøer. Nye videnskabelige erkendelser indtræffer ikke på kommando, men kræver, at forskerne har mulighed for fordybelse gennem lang tid – ofte årtier.

Lad os illustrere med et eksempel fra vores egen sfære. Da covid-19 ramte, var professor Ali Salanti og hans gruppe ved Københavns Universitet hurtigt i gang med at udvikle en vaccine, der skal forhindre spredning af coronavirus ved at hæmme dets spike-proteins evne til at binde sig til receptorer i menneskets celler. Metoden baserer sig på mange års forskning i vacciner, som har rødder helt tilbage til Ali Salantis ph.d.-projekt fra starten af 00’erne, hvor han kortlagde et malariaprotein, som kan binde sig til et bestemt molekyle i moderkageceller.