Klimaordfører svarer ung klimaaktivist: Du maler et unødvendigt skræmmebillede. Regeringen har skam både mod og vilje til klimahandling

I Politiken, 23. september, skriver klimaaktivist Selma De Montgomery, at hun har taget fejl i hendes tro på politisk klimahandling fra regeringens side.

Men det forgangne år fortæller en helt anden historie. For der er sat handling bag ordene og indgået aftaler, som reducerer vores CO 2 -udledning med ca. 4,5 mio. tons ud af de i alt 20 mio. tons, udslippet skal reduceres med inden 2030. Det er næsten en fjerdedel af vejen, og en fremdrift, der trækker en kraftig streg op mellem tiden før og efter folketingsvalget i 2030.

Jeg deler iveren efter at komme endnu videre og forstår også frygten for at vende tilbage til en tid før det seneste valg, hvor forpligtelsen til klimahandling var til at overse. Men at klimakampen og 70 pct.-målsætningen skulle være tabt, er et unødvendigt skræmmebillede, der fuldstændig ignorerer de konkrete aftaler, som allerede er indgået.