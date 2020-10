Professor emeritus: Nej, Mogens Jensen, Danmark er ikke et landbrugsland

Mogens Jensen har lagt navn til en Kronik i Politiken 23. september, der repræsenterer en rendyrket falden på knæ for dansk landbrug. Fødevareministeren har tydeligvis slugt budskabet, som landbrugets interesseorganisation Landbrug & Fødevarer senest har ofret store summer på at komme ud med gennem helsidesannoncer i landsdækkende aviser: Noget af det bedste i verden er at være et landbrugsland.

Mogens Jensen bønfalder i Kroniken uforståeligt landbruget om at anerkende, at Socialdemokratiet er landbrugets allierede i tykt og tyndt. Det begrunder han med en stærkt misvisende historiefremstilling, der afspejler den fortælling om Danmarks vej til velstand, som landbruget siden slutningen af 1800-tallet har brugt store summer på at få ind i danskernes nationale historiefortælling til skade for landets udvikling. Man burde kunne forvente, at Mogens Jensen satte sig ind i nyere historieforskning, når han bruger historien som argument, og at han ikke blot overtager landbrugets misvisende fortælling.

Det er rigtigt, som Mogens Jensen skriver, at Socialdemokratiet har indgået flere politiske forlig med Venstre og også Radikale Venstre til støtte for dansk landbrug. Kanslergadeforliget, som Mogens Jensen begynder med, er et af dem. Baggrunden var da som senere, at landbruget var overrepræsenteret i Rigsdagen, senere i Folketinget, og at det forstod at bruge den politiske magt, også hjulpet af landbrugsrepræsentanter i Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti. Støtteordningerne blev legitimeret med, at landbruget var et vigtigt eksporterhverv, der tjente fremmed valuta.