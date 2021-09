Grønt opråb: Sværvægterne i Dansk Industri har et særligt ansvar for klimaet

Danske virksomheder har på mange måder gået foran i den grønne omstilling og leveret grønne løsninger til gavn for Danmark og resten af verden. Det kan vi som ungdom takke mange af jer for. I ved dog ligeså godt som os, at størstedelen af arbejdet stadig ligger foran os.

De fleste af jer støttede Folketingets beslutning om at reducere Danmarks udledninger med 70 procent i 2030, og de fleste af jer kan se fordelene ved, at Danmark forbliver et grønt foregangsland.