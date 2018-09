Og så er der betjentene selv ...

Undersøgelser har vist, at amerikanske betjente generelt er ret tilfredse med at bære kropskameraer. Uenigheden ligger i, hvad der sker med optagelserne bagefter. I New York har de involverede betjentes fagforening således protesteret voldsomt over, at videofilmen fra Bronx er blevet offentliggjort.

Fagforeningen mener, at det mistænkeliggør politiets arbejde samtidig med, at betjentene, der optræder på 'bodycam'-videoen - og deres familier - kan blive udsat for trusler og repressalier.

Derfor har fagforeningen senest i marts forsøgt at få domstolene til at nedlægge forbud mod, at videoerne frit lægges ud til offentligheden - uden at offentligheden har bedt om det, og uden at der findes en juridisk begrundelse for det.

Det lykkedes ikke. Men fagforeningen har appelleret afgørelsen.

Og også andre end betjentenes bagland har da også sat spørgsmålstegn ved, hvor nødvendigt det er, at offentligheden – som i denne situation - kommer med helt ind i soveværelset hos en psykisk syg person og ser hans sidste minutter i tilværelsen.

Imens fortsætter NYPD med at spænde kameraer på betjentenes uniformer. Målet er, at samtlige betjente, der på forskellig vis patruljerer i byens gader, dvs. godt 18.000, vil bære udstyret i slutningen af 2018.