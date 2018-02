Michelin-kok kritiserer Landbrug & Fødevarer: »Man pynter en kage, der ikke smager særlig godt« I aften uddeles der Michelin-stjerner til de bedste restauranter i Norden. Det har fået hovedsponsoren Landbrug & Fødevarer til at gå på charmeoffensiv, mener Christian F. Puglisi fra restaurant Relæ. Men bag de fine hensigter vil de bare sælge flere røde pølser.

Madosen på de danske restauranter sitrer af lidt mere end smør og ekstra jomfru olivenolie i disse timer. En anelse spænding har formentlig sneget sig ind.

I aften går det helt store Michelin-ræs nemlig løs, når den franske madguide drysser deres prestigefyldte stjerner ud over de bedste restauranter rundt omkring i de nordiske lande.

Op mod uddelingen, som finder sted på Københavns Rådhus mandag aften, har hovedsponsoren Landbrug og Fødevarer benyttet lejligheden til at lancere et kort på deres hjemmeside, der viser, hvilke landmænd Michelinrestauranterne bruger, når de skal skabe gastronomi på højeste plan.

Det har de gjort for at hylde landmændene, skriver direktør Karen Hækkerup i en pressemeddelelse.

Men det er noget galt med det kort.

Det mener Christian F. Puglisi, der er chefkok på den københavnske restaurant Relæ og medejer af det økologiske jordbrug Farm of Ideas. I et opslag på Facebook udtrykker han skepsis overfor ideen og kalder landkortet direkte misvisende.

»Det er et pr-stunt og et udtryk for en charmeoffensiv, hvor Landbrug & Fødevarer prøver at skabe en kobling mellem Michelin-hype og det danske landbrug«.

Gastronomisk glansbillede

Vi skal anerkende landmændene, der gør det godt, mener han, men Landbrug & Fødevarer har i hans øjne retoucheret Danmarkskortet for at skabe et glansbillede.

»De bruger landmændene på det her kort til at male et billede af idyl og charme, så de kan sælge flere røde pølser«, siger han.

Dybest set handler hele fremstødet og koalitionen mellem Michelin og Landbrug & Fødevarer om at kapitalisere så meget som muligt på gastronomien, fordi den er hot lige nu. Men ikke alle dele af landbrugseventyret er lige hotte. Mælk fylder i hvert fald mere end kød, selv om der kun leveres en minimal andel mælk til restauranterne, og den sondring undrer kokken:

»Det er lidt spøjst, at man har samtlige mælkeproducenter på, men hvorfor tager man ikke alle svinebestandende med også? Man kan åbenbart ikke tåle at høre mere om grise og MRSA lige nu. Der er for mange møgsager, og derfor søger de en ny retorik, der kan retfærdiggøre deres arbejde. Men realpolitisk og i lobbyarbejdet er det eksport og industriel landbrug, der bliver prioriteret over alt andet«.

Dansk fisk fra Frankrig

Udtrykket 'fra jord til bord', som organisationen ynder at slå på tromme for, giver slet ikke mening for Puglisi. Nogle leverandører er nemlig grossister, som får råvarer fra udlandet:

»Det er noget pis. Forklar mig, hvordan man kan have Fiskerikajen på som dansk leverandør for eksempel - de er gode nok, dem bruger vi - men de kunne for eksempel levere en havbars, som er opdrættet i Frankring. Det samme med Ostebørsen, som køber råvarer i hele Europa«.

For kokken er det som om, »man pynter en kage, der ikke smager særlig godt«. Derfor har Puglisi tænkt sig at tage sagen i egen hånd.

»Nu laver jeg fandme mit eget kort, der viser, hvem vi hænger sammen med«.

Hækkerup vil ikke ekskludere

Direktør Karen Hækkerup har fået mulighed for at kommentere på Puglisis kritik, men ser ikke så polemisk på sagen.

»Hvis ikke vi skulle have en aktie i at sige tillykke til landmændene og fejre, hvor dejligt det er, at de danske Michelinrestauranter kan bruge vores produkter, så ville jeg synes det var meget, meget mærkeligt«, lyder det.

Det er med vilje, at den samlede svinebestand i Danmark ikke er tegnet ind på deres kort.