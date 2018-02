Nye veje: Komponisterne træder ud af elfenbenstårnet og ind på scenen En ny generation af komponister nøjes ikke længere med at skrive noder, som virtuose musikere kan fremføre. De går selv på scenen og fremfører værkerne.

Det lyder måske ikke helt gakgak, at en kunstner fremfører sin egen musik. Ikke i et popkulturelt perspektiv i hvert fald. Men inden for klassisk kompositionsmusik har det i årtier været normen, at komponisterne skriver partituret hjemme bag skrivebordet for dernæst at give det videre til professionelle musikere.

Det er derfor bemærkelsesværdigt, når unge komponister som Simon Steen-Andersen, Louise Alenius, Niels Rønsholdt og den herboende britiske komponist James Black selv går på scenen. Ikke bare som navne på nodeark. Men som performere af partituret.

De deltager aktivt i flere aspekter af den kunstneriske proces, trækker på elementer fra performancekunst, film, dans og standup, og så fremfører de selv musikken, som man gjorde det, da gutter som Beethoven og Mozart styrede showet.

Der pustes til støvet

Egentlig er det »lidt en parentes i musikhistorien«, når komponisterne i årevis har holdt sig væk fra scenen, fortæller Sanne Krogh Groth, der er lektor i musikvidenskab ved universitetet i Lund og chefredaktør på musiktidsskriftet Seismograf.

»Bach var for eksempel organist og spillede selv sine stykker. Der er billeder af Haydn, der spiller violin, og Mozart ved sit cembalo. Den der udøvende komponist er i den brede musikhistorie mere reglen end undtagelsen«.

Siden starten af det 20. århundrede har der imidlertid været en tydelig opdeling mellem komponisten og performeren. Og det er det skel, de nye komponister udfordrer.

»Mange af dem er opvokset med rock- og popmusik, hvor man oftest selv performer den musik, man har skrevet. Det kommer på den måde mere intuitivt og naturligt til dem at gå på scenen«, siger Sanne Krogh Groth og forklarer, at teknologien blandt andet har gjort det muligt at trække den moderne klassiske musik med ind i den gør det selv-bølge, der bevæger sig ind over kunstscenerne i øjeblikket.

Afstand til autoriteten

Komponisterne behøver med andre ord ikke at være de store instrumentalister eller sangere for at gå på scenen. Og de performative komponister bliver dermed en form for avantgardeoprør mod forestillingen om, at komponisten er ophøjet til en »nærmest metafysisk størrelse«, siger hun.

»De her unge komponister står over for en tung musikalsk arv, der kan være svær at leve op til. Men når de selv går på scenen og performer, så er det med til at afmystificere den traditionelle komponist«, siger hun og fortsætter:

»Sådan en som Niels Rønsholdt har begrundet det performative med, at han gerne vil tættere på sit publikum. Han går på scenen og synger, selv om han ikke er uddannet sanger. På den måde tager han afstand til komponisten som ophøjet autoritet ved aktivt at dyrke amatørismen«.

En særlig sårbarhed

Og det giver noget særligt til værkerne, når komponisten selv indtager scenen, siger Politikens musikredaktør Thomas Michelsen, der blandt andet oplevede, da James Black sidste år agerede solist i stykket ’Raus’, og som også har oplevet Louise Alenius være med til selv at performe sit stykke ’Porøset’ for én tilhører ad gangen. Og så sad han på tilskuerrækkerne, da Niels Rønsholdt for nogle år siden fremførte sit værk ’Me Quitte’ som en slags fransk chanson. En performance, der »gav en særlig dimension til værket«, fortæller han.

»Det, at han selv optræder, trækker associationer med ind fra popuniverset, som ellers ikke ville være der. Det betyder ikke, at der er noget som helst galt med den ’gammeldags’ kunstmusik. Det hverken kan eller skal vi undvære. Men der sker noget andet med et værk i det øjeblik, komponisten træder ned fra elfenbenstårnet og sætter sig selv i spil som performer«, forklarer han.

Ifølge Sanne Krogh Groth indeholder tendensen dog en risiko.

»Det er jo altid spændende at se nogen, der tør sætte noget i og på spil. Det kan tilføre en sprødhed, noget forfriskende og en helt særlig sårbarhed. Men der er en hårfin balance mellem den charmerende amatørisme og det pinagtige. Kunst skal sætte noget på spil, men helst ikke så meget, at det bare bliver pinligt. Det kræver sin kunstner at mestre det«.