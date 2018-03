Ibyen guider til talks, fest og paneldebat på kvindernes internationale kampdag

Direktør for Kvinfo: »Drømmen om ligeværdighed er genopstået«

8. marts fejrer vi, at der, med MeToo- og Time’s Up-bevægelserne er skabt en fælles platform for at diskutere ligestilling i Danmark, mener Kvinfos direktør Henriette Laursen. Nu handler det om at fastholde det momentum.

Er kvindernes internationale kampdag noget særligt i år?

»Selvom der i mange år har været en opfattelse af, at vi havde opnået ligestilling mellem mænd og kvinder, så tror jeg, at MeToo-bevægelsen har belyst, at det ikke var tilfældet. Vi har fået et sprog for at diskutere udfordringerne mellem mænd og kvinder og blandt vores nydanskere. I år handler 8. marts om at fastholde det momentum, der er blevet skabt. Drømmen om ligeværdighed mellem mænd og kvinder er genopstået«.

Hvordan vil I fastholde det momentum 8. marts?

»I år har vi haft særligt fokus på at tydeliggøre mangfoldigheden i, og tilbyde forskellige vinkler på, ligestillingskampen. Vores arrangement har selvfølgelig klassiske ligestillingsspørgsmål på dagsordenen. Men vi fokuserer også på maskulinitet, som den amerikanske mandeforsker Michael Kimmel kommer for at tale om. Og så har vi inviteret kvinderne bag Den Nydanske Kvindekamp, som drives af nogle stærke rollemodeller, vi gerne vil give vores opbakning«.

Hvorfor er det vigtigt også at fokusere på maskulinitet?

»Tager vi MeToo-bevægelsen, for eksempel, så handler det ikke om en kamp mellem mænd og kvinder, men en fælles kamp om sexisme. Det er vigtigt at understrege, at det er en fælles problematik«.

22. januar marcherede kvinder verden over under parolen ‘look back - march forward'. Hvad ser vi tilbage på? Og hvad ligger forude i kampen for ligestilling?

»Vi ser tilbage på en manglende anerkendelse af, at der stadigvæk er nogle udfordringer, når det kommer til ligestilling mellem mænd og kvinder. I dag har vi en ligestillings- og en beskæftigelsesminister, der kalder MeToo-bevægelsen et wake up call. På den måde har det taget os et sted hen, hvor vi i højere grad står sammen om at pege på udfordringerne, og det er jo hele forudsætningen for forandring«.

Hvilken opgave står Kvinfo over for, nu hvor der er taget hul på bylden?

»Kvinfos opgave som videnscenter er først og fremmest at bidrage med viden til debatten og at gøre det på en måde, der samler kønnene i en fælles kamp mod sexisme og bygger broer i stedet for at grave grøfterne dybere. Derudover skal vi bakke op om den nydanske kvindekamp i opgøret med social kontrol og støtte de her kvinder i at bryde ud af nogle til tider gammeldags strukturer og kulturer. Og så skal de klassiske ligestillingsdagsordener som ligeløn selvfølgelig stadigvæk have bevågenhed«.

»Fordelingen i hjemmet, når det kommer til opdragelse af børn, har eksempelvis stor betydning for, hvordan man lønmæssigt er stillet på arbejdsmarkedet. Det ser heldigvis ud til, at det er på dagsordenen under overenskomstforhandlingerne i år. Og det må betyde, at fagforeningerne, hvad end de er kvinde- eller mandsdominerede, går sammen om at påpege udfordringen«.

