Ibyen-redaktørens påskerock-anbefalinger: Tag til kulsort fredagsmesse eller rock igennem med til guitarhelten fra Los Angeles Der er uhellig påske, laaangsom forårstråd og himmelsk trip at opleve på de danske scener i weekenden og den efterfølgende uge.

Fuld plade i påskehegn

Skal påsken holdes alt andet end hellig, findes der næppe noget bedre sted at spendere sin langfredag end på spillestedet Stengade på Nørrebro, hvor der afholdes kulsort messe fredag aften. Det sker, når amerikanske Uada – der efter sigende betyder hjemsøgt på latin, så er vi ligesom i gang – lægger vejen forbi med deres dystre, men ikke umelodiske black metal.

Metalmediet Invisible Oranges hyldede sidste år Uada for deres »kødædende intensitet« på scenen, og det lyder jo som noget, man gerne vil opleve, i hvert fald med en vis afstand til scenekanten.

Ud over Uada kan man også opleve det svenske enmandsband Grift og danske Afsky, der er Solbrud-forsangeren Ole Luks andet band, som dyrker en lidt mere folk-agtig lyd end netop Solbrud. Der er med andre ord fuld plade i påskehegn på Nørrebro fredag aften. Første band går på kl. ca. 21.

Uada, Grift og Afsky. 30. marts. Stengade, Kbh. N.

Foto: Pr-foto 4. april lægger det amerikanske doom-metalband Bell Witch fra Seattle vejen forbi Pumpehuset.

Et meget langt mindfuck

Som det ultimative soundtrack til det danske forår, der bare aldrig kommer, besøger det amerikanske doom-metalband Bell Witch Pumpehuset i ugen efter påske. Doom-metal er en af metalgenrens utallige undergenrer, men som en sjældenhed i metal er doom-metal faktisk ikke helt så farligt, som det måske lyder. Nok er lyden massiv, guitarerne tjæretunge og trommerne slæbende som et ondt år. Men samtidig er der også ofte noget meget smukt og tilmed ganske meditativt over doom-metallens repetitive kompositioner.

Det gælder også i høj grad Bell Witch, hvis seneste album, ’Mirror Reaper’, kun bestod af én sang. Den var så til gengæld en time og 23 minutter lang, og det mindfuck af et værk vil de forhåbentlig fremføre hovedparten af, når de spiller på onsdag.

Bell Witch. 4. april. Pumpehuset, Kbh. V.

Foto: Andrea Nakhla Jonathan Wilson emmer af sen-1960'erne. Men hans musikalske overskud er så stort, at musikken stadig føles nutidig. Lørdag 31. marts kan han opleves i Lille Vega.

Guitarhelten fra L.A.

Amerikanske Jonathan Wilson er gennem de seneste år blevet lidt af en darling for alle os med en forkærlighed for mildt udknaldede guitareskapader med spirituelle sølvtråde vævet ind i en rockmusikalsk evighedsgobelin af jordfarvede 70’er-stemninger. Og på hans nyeste album ’Rare Birds’, der udkom i år, gik han all in på maksimalismen med et regulært væg-til-væg-tæppe af lyd.

’Rare Birds’ er en eventyrlig rejse, som tilmed blev belønnet med fulde seks hjerter af anmelder Kim Skotte her i avisen. Her blev sange som ’On the Midnight’ og titelnummeret udråbt som »noget af det flotteste og mest rockmusikalsk ekspansive, jeg har hørt længe«, mens pladen som helhed blev kaldt »et ret vildt og himmelsk trip«. Det store spørgsmål er selvfølgelig, om guitarhelten fra Los Angeles formår at gøre drømmen til virkelighed. Men hvis bare han gør forsøget, er jeg tilfreds.

Jonathan Wilson. 31. marts. Lille Vega, Kbh. V.