Lukas Graham annoncerer to store arenakoncerter i Danmark Lukas Graham er igen aktuel med ny single. Og så har bandet netop meldt ud, at de spiller i Jyske Bank Boxen og Royal Arena til næste år.

Det er sådan set kun gået fremad for Lukas Graham.

Efter i 2016 at have udgivet sangen '7 Years', der blev et internationalt hit, har det danske band med Lukas Forchhammer i front bare spillet større og større koncerter foran flere og flere mennesker. Nu er bandet igen aktuelle med singlen 'Love Someone'.

I den anledning har Lukas Graham annonceret to store arenakoncerter i Danmark til næste år. 31. januar spiller de i Royal Arena i København, 2. februar i Jyske Bank Boxen i Herning.

Billetsalget starter 17. september klokken 9.00, og billetterne koster mellem 520 og 270 kroner.

Lukas Graham. The Purple Tour. 31. januar i Royal Arena og 2. februar i Jyske Bank Boxen. Billetter via ticketmaster.dk.