Michelinstjerner og stjernekokke: Claus Meyer inviterer børnene på fin restaurant – helt uden voksne Til det årlige arrangement Smagens Time får børn lov til at gå på fine restauranter over hele landet. Og det er uden forældre. Det finder sted 10. oktober og koster 165 kroner for tre retter. Billetsalget starter søndag 16. september.

Normalt får børnene lov at blive hjemme, når den står på fin middag med hvid dug, tjenere og hele molevitten.

Men det skal være slut nu.

I hvert fald hvis det står til Claus Meyer og i hvert fald én dag om året. Den gastronomiske entreprenør er en af hovedkræfterne bag det årligt tilbagevendende arrangement Smagens Time, hvor restauranter rundt omkring i hele landet dækker bordene for børn mellem 5 og 15 år. Og forældrene, de bliver sendt udenfor.

I år finder Smagens Time sted 10. oktober fra klokken 16.30. Blandt de knap 100 restauranter, der deltager, er alt fra Brøndum Hotel i det nordjyske Skagen til Bind hele nede i Sønderjylland. Der er også Michelinrestauranter som Studio i København, Ti Trin Ned i Fredericia og Substans i Aarhus. Også Nørrebrohallen bliver lavet om til en stor restaurant, hvor Kamilla Seidler fra restauranten Gustu i Bolivia, der giver unge bolivianere mulighed for at blive udlært som professionelle kokke, og Mette Strarup, der arbejder med mad og unge i den belastede bydel Brownsville i New York, vil lave mad.

Den fulde liste med restauranter bliver offentliggjort, når billetsalget starter søndag 16. september. Det koster 165 for en 3-retters menu med mad og drikke.

Tanken bag arrangementet, der i år har temaet 'alt godt fra planteriget', er at give børnene en ekstraordinær madoplevelse, der forhåbentligt pirrer deres nysgerrighed over for mad, de ikke kender. Alt overskuddet fra arrangementet går til Claus Meyers fond Melting Pot, som arbejder med at hjælpe udsatte unge gennem madprojekter.

Smagens Time. På restauranter hele landet over. En tre-retters menu med drikke koster 165 kroner, og billetsalget starter søndag 16. september. Se mere her.