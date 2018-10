Skuespiller Bjørg Gamst fra 'Tarzan'-musicalen: »En mandsdomineret verden skaber mandsdomineret teater« 36-årige Bjørg Gamst er aktuel som Jane i den nye musical ’Tarzan’ på Fredericia Teater.

Hvilken replik fra scenen har gjort størst indtryk på dig?

»I musicalen ’Avenue Q’ spillede jeg med den lidt løsslupne dukke Lucy the Slut på armen. Og hun havde replikken: »Ja, de er ægte«, som jeg er ret vild med.

Der er to dukker, der konkurrerer om den samme mand. Den ene er sød og fornuftig. Den anden er Lucy the Slut, der ikke har noget filter.

Hun siger, hvad der falder hende ind. Og det er bare sindssygt befriende«.

Hvilket stykke bliver du aldrig træt af?

»Jeg elsker ’Next to Normal’, der handler om en familie, som 15 år forinden har mistet et barn og nu lever med efterdønningerne af den sorg og morens voldsomme depression.

Jeg har både set det herhjemme på Nørrebro Teater og på Broadway, og det er ganske enkelt sindssygt godt teater. Den psykiske rutsjetur, moren er igennem, vil jeg virkelig gerne portrættere en dag«.

Hvilken type rolle, du endnu ikke har spillet, drømmer du om at spille en dag?

»Jeg har det med at blive tiltrukket af ekstremer. Og jeg drømmer om at dykke helt ned i karakterer, som gennemgår nogle voldsomme ting.

Mange skuespillere er meget fokuserede på at spille for publikum. Det er jeg også, men jeg er helt vild med det, der foregår i øvelokalet. At dykke ned i karakterens mange nuancer og mærke dem i mig selv.

Når jeg pludselig rammer nogle helt ægte følelser, er det en kæmpe forløsning i kroppen«.

Hvilken af dine roller har været den mest krævende?

»Det var rollen som Lizzie (i rockmusicalen af samme navn, red.), der slår sine forældre ihjel med en økse. Den var både fysisk krævende, fordi jeg skulle synge gennem hele stykket og fremføre det otte gange om ugen.

Og så var den mentalt drænende, da Lizzie bliver psykisk og seksuelt mishandlet af sin far. Det, man gennemlever på scenen, sætter sig jo på følelserne«.

Hvilken kollega ser du mest op til?

»Norbert Leo Butz (amerikansk musicalskuespiller, red.) har virkelig har inspireret mig. Han er sindssygt dygtig til overgange fra tale til sang.

Ofte synes folk, der hader musical, at det virker unaturligt, når skuespillerne pludselig bryder ud i sang. Men han gør det så eminent, at man slet ikke opdager det.

Pludselig tænker man: ’Gud, hvor længe har han sunget?’«.

Hvilken forestilling bør alle se én gang, før de dør?

»Forestillingen ’Koldere end her’ har virkelig rørt mig. Den handler om en kvinde, der har fået konstateret kræft og stykket igennem planlægger sin egen begravelse.

Jeg så det på Team Teatret i Herning for snart 10 år siden med Ulla Ankerstjerne i hovedrollen, og det sidder stadig dybt i mig.«.

Hvad vil du gerne opleve i den kommende sæson?

»’Anna Sophie Hedvig’ på Odense Teater. Det er et stykke, der er centreret om en stærk kvinde, hvilket vi mangler generelt i teater, men særligt i musicals.

En mandsdomineret verden skaber mandsdomineret teater. Og der er rigtig mange stykker, som er skrevet af mænd om tidens store mandlige personligheder.

I ’Tarzan’ spiller jeg Jane, der i vores forestilling er meget mere end hende, der skriger, så Tarzan kommer hende til undsætning. Historien foregår jo i 1800-tallet, hvor den veluddannede kvinde var et særsyn. Jane er ikke en bly viol, men en modig kvinde«.

Spiller Jane i ’Tarzan’. 5. oktober-2. december. Fredericia Teater. Derefter i Aarhus og København.