Top 10 til efterårsferien: Her er de film, der hitter i de danske biografer Det er efterårsferie, og for mange betyder det en tur i biffen. Mangler du inspiration til, hvilken film du skal se, er her en liste over de ti mest populære biograffilm lige nu.

10. 'Jacob og Peter Plys'

I Disneys nye live action-film om den rare plysbjørn, der elsker honning, er drengen Jacob blevet voksen. Og som bekendt er det sjældent en god ting i en børnefilm, så Peter Plys må påtage sig opgaven at minde Jacob, spillet af Ewan McGregor, om sit indre barn.

Anmelderne er ikke helt enige om, hvorvidt filmen lever bare nogenlunde op til originalen, A.A. Milnes børnebøger. Nogle mener, det er noget juks, et tamt forsøg på at trække nogle flere penge ud af en gammel klassiker. Andre indvender, at det da er en sød lille film. Under alle omstændigheder er det den tiende mest sete i de danske biografer lige nu.

9. 'Lykke-Per'

Det kunne være gået grueligt galt. At kaste sig over en stor - i mere end én betydning - litterær klassiker som Henrik Pontoppidans 'Lykke-Per' kan ikke være nogen nem opgave. Men ifølge vores anmelder Kim Skotte, der gav filmen 'Lykke-Per' fem hjerter, lykkedes det altså for instruktør Bille August.

8. 'Team Albert'

Vil man lokke de unge i biffen, skal man da vende blikket mod det der YouTube. Det har i hvert fald været tanken bag ungdomsfilmen 'Team Albert', som handler om den virkelige YouTube-stjerne Albert Dyrlund. Og kommer der så en god film ud af det, spørger du måske. Tjooooh, mener Kim Skotte, der gav filmen 3 hjerter.

»Både filmen og Albert har en afvæbnende charme og et godt budskab om at stole på sig selv i en tid, hvor unge bliver gjort helt rundtossede af karriereplanlægning og fremtidsbekymring. Galt for filmen går det først til sidst, da en slags drama skal lynafvikles i løbet af nul komma fem«, skrev han blandt andet i sin anmeldelse.

7. 'De Utrolige 2'

Det skulle være så svært med den to'er, men for 'De Utrolige' er det gået meget godt. Ifølge Politikens anmelder Eini Carina er 'De Utrolige 2' nemlig »formidabelt manuskripthåndværk«, »ekstremt underholdende« og fortjener 5 hjerter:

»Det er en bedrift at kunne laste en film med så meget tankegods og stadig gøre den så umiddelbar«.

6. 'The Wife'

Hvordan er det mon at være kone til en stor og mægtig forfatter, belønnet med den fornemme (og nu skandaleramte) Nobelpris i litteratur? Det er det, filmen 'The Wife' forsøger at besvare, og det gør den faktisk ganske godt.

»Alt i alt er ’The Wife’ et solidt drama, hvor svære tematikker behandles med elegance, og store skuespillere får plads til at udfolde sig, og alene det gør den til en absolut seværdig film«, skrev Eini Carina og kvitterede med 4 hjerter.

5. 'Smallfoot'

Den animerede børnefilm 'Smallfoot' fortæller historien om de afskyelige snemænd - fra de afskyelige snemænds perspektiv. For det viser sig nemlig, at yetierne med de store fødder gemmer sig højt oppe i Himalaya, fordi de er bange for menneskene med de små fødder.

»Men efter (alt for) mange lange sange trodser Migo og andre unge yetier fædrenes forbud og dykker ned gennem skydækket efter flere Smallfoots end den pilot, der forudlykkede på bjergtoppen«, skrev vores anmelder, Søren Vinterberg, og gav filmen 3 hjerter.

4. 'Vildheks'

Kilde: NORDISK FILM

Filmatiseringen af Lene Kaaberbøls roman 'Vildheks' er ambitiøs og flot lavet. Men spørger man Kim Skotte, hænger den slet ikke sammen rent plotmæssigt, og han kunne derfor ikke give den mere end 2 hjerter. På trods af det er det for øjeblikket den fjerde mest sete biograffilm.

3. 'Johnny English 3'

Jo, jo, den er da meget sjov, Rowan Atkinsons tredje film i rollen som agenten Johnny English. Og aktuel er den tilmed også, for den handler om de magtfulde techgiganter.

»Men efter fem-ti gags – og en regulær flopsekvens med virtual reality – får Rowan Atkinsons miks af højrøvethed og totalkiks nu smilet til at stivne«, lød det fra Søren Vinterberg i den 3-hjertede anmeldelse.