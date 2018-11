Oplev Annisette, Jakob Bro og Aaron Parks til stor jazzprisfest på Bremen

Nominerede til DMA Jazz 2018

Årets Danske Jazzudgivelse

Blicher/Hemmer/Gadd - Omara (C-Nut Records)

Christina von Bülow - On the brink of A Lovely Song (Storyville)

Frands Rifbjerg Quintet - Songs and Melodies (Gateway)

I Think You're Awesome - Kiss Your Darlings (Jaeger Community Music)

Jakob Bro - Returnings (ECM Records)



Årets Danske Jazzkomponist

Anders Holm - The Human Experience (Anders Holm)

Fredrik Lundin - 5 Go Adventuring Again (Stunt Records)

Jakob Bro - Returnings (ECM Records)

Lars Møller & Aarhus Jazz Orchestra - Glow of Benares (Dacapo Records)

Maria Faust - Machina (Stunt Records)



Årets Særudgivelse

August Rosenbaum - Vista (Tambourhinoceros)

Gunde & Munck - Frit Efter Carl Nielsen (Røffel Records)

Gustaf Ljunggren/Emil de Waal - Gustaf Lunggren/Emil de Waal (Emil de Waal/DME)

IKI - Oracle (DME)

Peter Jensen & DR Big Band - Crystal Palace (ILK Music)



Årets Danske Vokaljazzudgivelse

IKI - Oracle (DME)

Indra Rios-Moore - Carry My Heart (Verve)

Janne Mark with Arve Henriksen - Pilgrim (ACT)

Kira Skov - The Echo Of You (Stunt Records)

Sinne Eeg - Dreams (Stunt Records)



Årets Nye Danske Jazznavn

Aloft Quartet - First Year (AMP Music & Records)

Søren Høst - Upcoming/Fiol Sessions (Fiol Optik)

Karmen Röivassepp Quartet - Dance of Sounds (AMP Music & Records)



Børnejazzprisen

Av Godaw

Flensborg/Venndt Duo

Brumbasserne

