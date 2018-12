Café Strandlyst er tilbage: Gammel Østerbro-bodega åbner med ung ejer bag disken 28-årige Bille Albrectsen har overtaget et lokalt værtshus og håber, at han kan være med til at bevare København som en mangfoldig by.

Østerbro har længe haft ry for at være et temmelig mondænt område. Et sted for folk med masser af friværdi og alle de rigtige holdninger. 2100 Spelt, café latte, alt det der.

Men det er ikke hele historien, mener Bille Albrectsen. Den 28-årige københavner er vokset op på Østerbro og er sammen med sin mor den nye ejer af værtshuset Café Strandlyst på Nygårdsvej 1.

»Når man som jeg er vokset op her, kan man godt blive ærgerlig over, at folks indtryk af Østerbro kun er, at her er pænt og mondænt. For her findes også en masse skæve typer. De forsvinder langsomt, og man ser dem ikke så meget længere i mængden af barnevogne, men de plejede for eksempel at sidde inde på Café Strandlyst«, siger Bille Albrectsen.

Åbner på torsdag

Den gamle bodega, der har eksisteret siden begyndelsen af 1900-tallet, lukkede pludseligt i april, fordi den tidligere ejer døde. Derfor besluttede Bille Albrectsen – »med åndelig og forretningsmæssig sparring fra min kære, cafédrivende mor« – at samle en flok venner for at genåbne stedet.

Og fra torsdag 6. december kan man igen sætte sig ind på Nygårdsvej 1 og få sig en kølig pilsner.

Stedet bliver renoveret, og Bille Albrectsen har brugt de seneste måneder på at rydde godt og grundigt op. Men planen er, at det skal forblive, nogenlunde som det altid har været. Det skal fortsat være en rigtig brun beværtning med raflebægere og flaskeøl til en 20’er.

»Der bliver stadigvæk røde lysstofrør bag baren, guldplatter med uartige ting, brune paneler og spillemaskiner«, siger han.

Dog må man ikke ryge indenfor, når Café Strandlyst genåbner, fortæller Bille Albrectsen.

No smoking, tak

»Det er noget, vi har diskuteret meget, og det er selvfølgelig ikke sikkert, at de gamle stamgæster vender tilbage, når man skal udenfor for at ryge. Vi håber det. Men vi vil gerne lave et værtshusmiljø anno 2018, og der synes vi ikke længere, at rygning passer ind«.

Ved siden af kolde fra kassen, Fernet Branca på siden og alt det andet, der hører sig til på en klassisk bodega, kommer man da også til at kunne bestille enkelte drinks, som for eksempel den spiritustunge Negroni til 65 kroner.

»Vi håber, vi kan bidrage til, at København forbliver mangfoldig. Det er sådan, vi får den bedste hovedstad«.

Café Strandlyst, Nygårdsvej 1, København Ø. Genåbner torsdag 6. december.