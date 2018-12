Københavnernes ønske går i opfyldelse: Sensationel fortolkning af 'Erasmus Montanus' kommer til Østre Gasværk Christian Lollike satte sidste år Ludvig Holbergs stykke op på Aarhus Teater og fik ikke så lidt ros for det. Nu kommer forestillingen også til Østre Gasværk Teater i København.

Seks hjerter i Politiken. Seks stjerner i Berlingske. Fem stjerner i Jyllands-Posten. Tre Reumert-priser.

Og så videre.

Det er vist ikke at svinge sig for højt op at sige, at Christian Lollikes genfortolkning af Ludvig Holbergs gamle komedie ’Erasmus Montanus’ på Aarhus Teater var lidt af en sensation, da den havde premiere sidste år. Både anmeldere og publikum var i hvert fald henrykte og strømmede ind for at se forestillingen.

Det skrev vi









Erasmus Montanus »EU og 1700-tals teater, det lyder måske ikke ligefrem som opskriften på succes (eller hjertebanken!) Men det er det. Christian Lollikes ’Erasmus Montanus’ er simpelthen suveræn: provokerende og politisk, engageret og engagerende teater med pragtpræstationer over hele linjen«.





I begyndelsen af 2019 får teatersuccesen derfor repremiere og rykker tilmed til København for en periode.

Fra 18. januar til 9. februar spiller forestillingen på Østre Gasværk Teater, inden den igen vender hjem til Aarhus.

Direktøren på Aarhus Teater, Trine Holm Thomsen, siger i en pressemeddelelse, at de har fået mange henvendelser fra københavnere, som har efterspurgt at få forestillingen til hovedstaden. Og det lykkes altså nu.

»Da vi spillede forestillingen i Aarhus i 2017, fik vi overvældende mange opfordringer fra det københavnske publikum til at opsætte den i hovedstaden. Det ønske kan vi med stolthed nu opfylde i form af samarbejdet med Østre Gasværk Teater i deres fantastiske teaterrum«, siger Trine Holm Thomsen.

Provokerende og politisk

’Erasmus Montanus’ handler om bondesønnen Rasmus Berg, der har været i København for at studere og vender hjem til sin fædrene egn. Storsnudet og arrogant er han, og det skal han selvfølgelig straffes for på komisk vis.

Den fortælling har Christian Lollike i samarbejde med litterat Dennis Meyhoff Brink og dramaturg Tanja Diers genfortolket i en teaterforestilling, der ifølge Politikens anmelder er intet mindre end »provokerende og politisk«, ja »suveræn« ligefrem. Hun skrev blandt andet:

»Da Christian Lollikes opsætning af Ludvig Holbergs 1700-tals komedie ’Erasmus Montanus’ efter (en allerede højspændt) halvanden time når sit overlegent orkestrerede klimaks, og vild komik slår om i dyster alvor, begynder hjertet, til min egen forbløffelse, at hamre i brystet på mig«.