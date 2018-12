Friskbrygget øl og billig mad: Amass-kok åbner stort bryghus på Refshaleøen

For ganske få år siden var Refshaleøen et øde sted.

Der lå nogle få kreative værksteder og virksomheder, måske et raveparty i ny og næ, men ellers skete der ikke det store på den industrielle halvø i Københavns Havn.

Nu er det på Refshaleøen, det buldrer.

Èn af dem, der har sat gang i udviklingen, er Matt Orlando. Den amerikansk-fødte kok forlod i 2013 stillingen som køkkenchef på Noma for at åbne sin egen restaurant, Amass, på Refshaleøen. Også selv om man sagde til ham, at han aldrig ville kunne lokke folk helt derud for at spise.

Han forvandlede et 60 år gammelt værktøjsdepot til en anmelderrost og populær restaurant.

Og nu er Matt Orlando igen klar til at sætte gang i Refshaleøen. I begyndelsen af 2019 åbner han Broaden & Build, som er et bryggeri, en bar og restaurant i ét.

Matt Orlando åbnede i 2012 Amass på Refshaleøen. Foto: Marius Nyheim

Planen er at lave et mere tilbagelænet og prismæssigt tilgængeligt spisested end Amass, men med samme fokus på bæredygtighed og gode råvarer. Og store mængder øl brygget på stedet, naturligvis.

»Med bryggeriet vil vi gerne udforske et nyt ’medium’ for smag ved at anvende de forskellige processer og ingredienser, vi bruger i køkkenet på Amass, i ølbrygningen«, siger Matt Orlando til Ibyen.

Plads til 100 gæster

Broaden & Build kommer til at ligge i Det Kongelige Teaters gamle kulissehal på Refshalevej 175A sammen med destilleriet Empirical Spirits og firmaet White Labs, der blandt andet laver gær til ølbrygning.

Der er plads til omkring 100 gæster, som bliver bænket ved baren og ved langborde.

Den friskbryggede øl kommer til at flyde fra 20 haner, alt lige fra lette pilsnere og syrlig saison over bitre IPA’er til de tungere øltyper som ale og stout. Desuden vil der være to haner med alkoholfrie drikke, for eksempel en mousserende kombucha og en hjemmelavet sodavand på aroniabær.

Priser mellem 55-155 kr.

Maden bliver af samme råvarekvalitet som på Amass, men noget mere enkel og ligetil.

For eksempel vil der være charcuterie fra øko-landbruget Steensgaard, en ret med stegte østershatte, kartoffelpuré og sprøde porrer, en anden servering af græskar, brændt kål, græskarkærnemælk og olie lavet på overskydende korn fra ølbrygning.

Endelig vil man også kunne få den populære AFC, Amass Fried Chicken.

Priserne kommer til at ligge mellem 55 og 155 kroner.

»Vi vil gerne have, at Broaden & Build bliver et afslappet hverdagssted med innovative, men velsmagende, øl og lækker og tilgængelig mad fra de samme leverandører, vi har på Amass. Det skal være et sted, du har lyst til at besøge mere end én gang om måneden«, siger Matt Orlando.

Broaden & Build. Refshalevej 175A, København K. Åbner i januar 2019.