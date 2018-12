Glæd dig til det nye år: Her er 6 hypede spisesteder, der åbner lige om lidt

Der er masser af københavnske spisesteder, som lige nu har gang i malerrullerne for at blive klar til at åbne i begyndelsen af det nye år. Vi har samlet seks af dem her.

Mission Chinese Food

Mission Chinese Food må være en af de mest hypede restauranter i USA. Det er vist ikke for meget at sige.

Ejerne Anthony Myint og Danny Bowien startede i San Franscisco, men udvidede senere til New York. Alle restauranterne er anmelderroste for deres løsslupne stemning og aggressivt stærke asiatiske mad, særligt inspireret af det kinesiske sichuankøkken.

Pr-foto: Mission Chinese Food Amerikanske Mission Chinese kommer til Vesterbro.

Derfor var det også en stor nyhed for alle madelskere, da øl- og restaurantimperiet Mikkeller kunne meddele, at de slår sig sammen Mission Chinese Food for at åbne en aflægger her i København.

Stedet kommer til at ligge i Viktoriagade på Vesterbro, og planen er, at det skal minde meget om de amerikanske originaler. Altså bliver det noget med at sidde relativt tæt, høj musik og en menu bestående af populære Mission Chinese-klassikere såsom den tripelstegte bacon med riskager, bitter melon og tofuskind. Og masser af chili.

Mission Chinese Food. Viktoriagade 11, København V.

Broaden & Build

Broaden-and-build er en psykologisk teori, der går ud på, at positive følelser øger kreativitet og nye tænkemåder, fordi de har en udvidende effekt på vores psyke. Noget i den stil.

Men det er også navnet på stjernekokken Matt Orlandos nye bryggeri, bar og spisested på Refshaleøen. Orlando ejer den roste restaurant Amass, også på Refshaleøen, men har længe gerne villet åbne noget mere afslappet og prisvenligt.

Det gør han efter planen i midten af januar, hvor Broaden & Build på Refshalevej 173 lader øllet skumme fra de 20 haner med alt fra lette pilsnere til tunge stouts, øller, der nok skal få de positive følelser frem i de fleste. Stedet kommer til at have plads til 100 gæster bænket ved langborde og i baren.

Broaden & Build. Refshalevej 175A, København K.

Hooked

Arkivfoto: Finn Frandsen Fastfood med fisk og skaldyr? Hooked åbner filial på Vesterbro.

Fastfood i København er for det meste lig med burger, pizza eller shawarma, men det har fyrene bag Hooked gjort noget ved.

I 2017 rykkede de fra deres foodtruck ind på en permanent adresse på Nørrebrogade. Her serverer de fish’n’chips, lobster rolls, fiskeburgere og andre fedtede fiske- og skalsdyrslækkerier i uformelle rammer og til rimelige priser.

Da Politikens cafékontrollant Morten Hjortshøj var forbi stedet på Nørrebrogade, gav han det 5 hjerter og skrev: »Det er svært ikke at bide på krogen hos Hooked, der serverer hurtig fisk og fremragende fritter«.

Og han er tilsyneladende ikke den eneste, der er hooked. I hvert fald udvider Hooked i januar og åbner en endnu større restaurant på Vesterbro.

Hooked. Halmtorvet 34, København V.

La Neta

På ganske få år har København fået adskillige steder, hvor man kan spise en autentisk mexicansk taco, en lille blød majstortilla med fyld. Et af dem er La Neta på Nørrebrogade.

Foto: Maud Lervik Taco-bølgen ruller stadig. Og snart får byens endnu en La Neta, nemlig på Istedgade.

Den originale La Neta ligger i Stockholm, men Mikkeller hev sidste år konceptet her til Danmark og er nu snart klar til at slå dørene op for restaurant nummer to, denne gang på Vesterbro.

Og det er ikke uden grund, at de har succes, for da Politikens anmelder spiste der, kvitterede hun med 5 hjerter og skrev: