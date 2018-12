Kend dit kogepunkt: Hypede kaffenørder deler tips og tricks på ny kaffefestival

Kaffehacks coming up!

Har du holdning til, hvordan din cortado eller cappucino skal brygges, bør du lægge vejen forbi til kaffe-pop-up og workshop hos Rödder og Vin på Ravnsborggade i løbet af de næste fem uger.



Erfarne baristaer fra hippe kaffebarer som Prolog, Coffeeship og andre kaffe-entusiaster vil nemlig invitere inden for i deres kaffeuniverser og dele deres viden med alle, der kommer forbi.

Jonas Gehl, der er regerende dansk baristamester og medejer af Prolog, er en af dem, der står klar til at dele ud af sine kaffehacks. I løbet af de fem uger vil der være alt fra espresso-masterclass til keramikerbesøg på programmet.

Foreløbigt program 15. december: Pop-up åbning klokken 10-17.

16 december: MK Ceramics kommer fra klokken 11. 17.-22. decemeber: Prolog Coffee serverer kaffe 18. december: Espresso masterclass 7.-13. januar: Fuglen Coffee serverer kaffe

»Her om vinteren elsker vi at sidde indenfor og hygge os med en god kop eller at gå og varme os på et krus takeaway. Derfor synes vi også, det er på tide at tage nørderiet til the next level og fejre vores kærlighed til kaffen med denne pop-up event«, lyder det fra ham i en pressemeddelelse.

Foto: Stephanie Pabotoy Jonas Gehl ude foran Prolog Coffeebar i Kødbyen, som han er medejer af.

Kend dit kogepunkt

15. december åbner baristaerne dørene kl. 10, og der vil være gratis kaffe til de første 100 gæster.

Er du heldig, kan du nå at få et gavekort til en pakke frisk-ristede kaffebønner leveret lige til døren af Coffeeship.

Og er du ikke helt så optaget af, hvilket kogepunkt vandet skal have, når det hældes over kaffe, er der også mulighed for bare at få helt stille og rolig kop kaffe serveret i cafeen.



Åbningstiderne er onsdag til fredag klokken 8-16 og i weekenderne 9-16.



Coffeeship. Dagstimerne fra 15. december til 13. januar hos Rödder & Vin. Ravnsborgsgade 10A, 2200 København N.