Brug for en pause inden det store juleræs? Her er de bedst anmeldte film, der går i biograferne lige nu

Der kommer et tidspunkt i julen, hvor de fleste får brug for en pause. En pause fra pebernødder og familie-hurlumhej.

Til det er en tur i biografen en oplagt aktivitet. Vi gør valget nemt og guider her til de bedst anmeldte film, der kører i landets biografer disse dage.

Burning

Har du brug for at komme helt væk fra det julede, er det sydkoreanske noir-drama ’Burning’ et godt bud på en film, du kan se.

Enspænderen Jong-su forelsker sig i Haemi, da han skal passe hendes kat, som han ikke kan finde ud af, om eksisterer. Men Haemi forelsker sig i den mystiske og venhavende Ben, og så er brikkerne lagt til et ulmende trekantsdrama.

Politikens anmelder Eini Carina gav filmen fem hjerter og skrev blandt andet:

»’Burning’ formår at indkapsle det ufattelige ubehag, der martrer en generation af unge, som skal finde mening i en verden, der er lige ved at bryde i brand«.

Kilde: CAMERA FILM

Læs Eini Carinas anmeldelse her.

Cold War

Og fra det ene kærlighedsdrama til det andet. Det er stjerneinstruktøren Pawel Pawlikowski, der står bag den sort/hvide ’Cold War’, der udspiller sig i efterkrigstidens Polen.

Filmen handler om Zula og Wiktor, der forelsker sig. Men deres kærlighed bliver sat under pres, fordi den politiske udvikling i Polen gør for Wiktor, at kærlighed er en kunst, der er umulig at efterleve.

Kilde: SCANBOX

Politikens anmelder gav filmen fem stjerner og skrev blandt andet:

»’Cold War’ er en tragisk kærlighedshistorie, hvor det både er temperamenternes forskellighed og omstændighedernes umulighed, der svinger taktstokken«.

Læs resten af anmeldelsen her.

Spiderman into the spider-verse

Skulle du gå og tro, at der findes rigeligt med Spiderman-film i denne verden, så kan du godt tro om igen. Den holdning havde Politikens anmelder Søren Vinterberg nemlig, men på to minutter fejede ’Spiderman into the spiser-verse’ al skepsis af vejen med suveræn animationskunst.

I filmen møder vi den afroamerikanske Miles Morales fra Brooklyn. Han er bogligt begavet og lever et almindeligt teenageliv, indtil han en dag møder Spiderman og kommer i lære hos ham.

Søren Vinterberg gav filmen fem hjerter, og han var ikke bleg for at tage de store ord i brug:

»Det originale stemmecast og det danske er begge udsøgte, men især er det – for første gang i filmhistorien, tror jeg – lykkedes at ramme selvsamme magi som i de bedste trykte superserier: en rutsjebane af visuelle energiudladninger, næsten fysisk overført til læseren/ tilskueren, som kan forlade biografen med let sind og et saligt, smørret grin.«

Kilde: UIP

Læs resten af anmeldelsen her.

A Star Is Born

»Man kunne have forestillet sig virkelig mange skrækkelige genindspilninger af ’A Star Is Born’, men Bradley Coopers går rent hjem og gør det først og fremmest takket være Lady Gaga«. Sådan skriver Kim Skotte i sin anmeldelse af Bradley Coopers version af musikfilmen fra 1937.

Den handler om rockstjernen Jack, der på vej hjem fra en koncert møder natklubsangerinden Ally. I mange år har hun drømt om at blive sanger - han ser talentet med det samme. Men det er ikke kun Ally og Jacks relation, der udvikler sig hurtigt. Det gør Jacks alkoholindtag også.

Kilde: WARNER BROS.

Læs anmeldelsen her.