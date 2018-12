Hold jul med din nabo: Michelinkok inviterer til juleaften for 200 børn og voksne i Nørrebrohallen

For mange er juleaften lig med steg. For det meste fra en gris.

Men når topkokken Christian F. Puglisi 24. december serverer en julemenu, kommer der ikke meget sprød svær til syne for gæsterne.

Faktisk ikke det mindste.

I samarbejde med det socialøkonomiske spiseri Send Flere Krydderier, der er drevet af indvandrerkvinder på Nørrebro, inviterer kokken bag Nørrebro-restauranterne Relæ, Manfreds og Bæst 200 børn og voksne til juleaften for at fejre højtiden på en ny måde.

Selv om mange mennesker bor side om side, så ser de færreste nok så meget til deres nabo udover det, der foregår på trappestenen.

Foto: Emma Sejersen

Og det vil Christian F. Puglisi gerne lave om på, i hvert fald for en enkelt dag.

»Jeg vil gerne samle min by og mit Nørrebro om en julefest for alle os, der lever op ad hinanden her på stenbroen. Gastronomien har en helt særlig evne til at nedbryde barrierer og samle folk på tværs af sprog, religion og kultur«, siger Puglisi i en pressemeddelelser.

»Så nu laver vi en jul, hvor alle kan være med, så vi kan invitere flere ind i julens fællesskab«.

Alle er velkomne

Helt og aldeles utraditionelt bliver det nu ikke på madfronten.

De 200 spisende gæster kan se frem til at få brun sovs, and og rødkål på tallerkenen og risalamande til dessert.

Men det vil også være muligt at kaste sig over krydrede retter fra hele verden med lam, vildt og grøntsager fra Puglisis økologiske landbrug Farm of Ideas.

Alle er velkomne, uanset hvilken menu, man foretrækker. Om man kommer alene eller flere, betyder ikke noget, og billetten er den samme for alle. Den koster 100 kr. for en voksen og det halve for et barn over 8 år.

Arrangementer starter allerede kl. 14, hvor der vil være julestue med konfekt og klip og papir for de små.

Maden serveres kl. 18, og bagefter vil der være dans om juletræet, inden julefreden sænker sig kl. 22.

Jul på Den Røde Plads. 24. december kl. 14, Nørrebrogade 208, 2200 København. Billetter kan fås på biletto.dk