Østers, pasta og pizza ved langborde: Nu kan du tage til fællesspisning på Bryggen

The Fat Pike, Tempo og The Pizza Bro inviterer hver mandag til fællesspisning i Pakhus Bryggen.

Januar er mørk og trist, så hvorfor ikke komme hinanden ved?

Langborde og fællesspisning hitter på byens restauranter, og nu rammer det også Islands Brygge, hvor et nyt og temmelig ekstravagant fællesspisnings-arrangement lanceres i Pakhus Bryggen.

I aften og hver mandag ind til april vil kokkene fra The Fat Pike åbne østers, og pizzaioloerne fra The Pizza Bro vil ankomme med dampende varme pizzaer. Kokkene fra Tempo vil bringe en pastaret til deling ved langbordene i pakhuset, mens tørsten kan slukkes i hverdagsvine - røde såvel som hvide, sodavand og øl ved høflig selvbetjening.

Første omgang foregår 7. januar.

Fællesspisnings-arrangementet er blot det seneste af en række lignende initiativer på den københavnske madscene, hvor langborde, social dining og fællesspisninger er blevet eftertragtet. Bag arrangementet står Humanic (hvis ejerkreds bl.a. består af Cofoco-grundlægger Torven Klitbo), som driver både The Fat Pike, The Pizza Bro, Tempo og Pakhus Bryggen.

Vil du spise med, skal du lægge 120 kr. + gebyr i forsalg (160 kr. i døren), mens børn op til 12 års alderen slipper for 60 kr. i forsalg (85 kr. i døren) (børn op til 2 år spiser gratis). Spisningen går i gang kl. 18, men du er velkommen til at komme allerede kl. 17.30. Du kan købe din billet her.

Fællesspisning. 7. februar kl. 18 og de kommende mandage i januar, februar og marts. Pakhus Bryggen, Njalsgade 21G. Kbh. S. En voksenbillet koster 120 kr. (160 kr. i døren) og en børnebillet koster 60 kr. (85 kr. i døren).