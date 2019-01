Spandex, stunts og store muller: Danmarks første kvindelige wrestling-show kommer til Refshaleøen

Det danske wrestlingforbund Bodyslam går sammen med Musichouse på Refshaleøen for at skabe en fight night uden sidestykke lørdag 2. februar.

Smag lige på navnet The Pin-Up Punisher. Prøv også med Queen Amarah.

Forestil dig så, hvordan de ser ud, og dernæst hvad der sker, hvis du lader dem indgå i et outreret voldsteater baseret på læsterlige prygl og stramtsiddende kunststof.

Fedt, ikk’?

Det er præcis, hvad der kommer til at ske, når Danmarks første kvindelige wrestling-show indtager Musichouse på Refshaleøen 2. februar.

Her vil en oplyst boksering sætte rammen om et episk slag mellem disse to frygtsomme muskel-valkyrier, som bringer hver deres arsenal af beskidte kneb med i ringen for at vinde sejren og publikums gunst.

På en aften som denne er det nemlig meningen, at tilskuerne skal tage del i showet.

»I Danmark er mange sportsgrene så høflige, men i wrestling er alt tilladt. At folk på tilskuerbænkene buher ad dem i ringen eller hepper, det gør det kun federe«, siger arrangør Gry Mørck.

Bitch fight med fri bar

Når de to wrestlere og ærkerivaler går i ringen, handler det også om at vise, at kvinder ikke er underdogs i wrestling-verdenen. De er på samme niveau som mænd.

»Kvinder skal sgu være så pæne og politisk korrekte hele tiden, og mange piger vælger ikke de her kontaktsportsgrene. Men wrestling er jo faktisk en blanding mellem kampsport og scenekunst. Og jeg har en idé om, at kvinder er mega gode skuespillere, så jeg håber, det her vil inspirere nogle piger derude«, siger Gry Mørck.

Hun håber på, at arrangementet vil være det første i en række, og at kvindelig wrestling på sigt kan indtage de helt store sale i Danmark - ligesom hun blandt andet ser i Malmö, hvor fænomenet er populært.

Der er plads til 130 mennesker til showet på Refshaleøen, så det handler om at være vaks ved billetlugen, hvor en billet koster 189 kr. Med mindre at man vil sikre sig fri bar hele aftenen, hvilket blandt andet indbefatter blodige wrestlingdrinks - så kan det fikses for 400 kr.

Efter showet vil der være mulighed for at møde kæmperne, købe sejt merchandise og få skrevet autografer.

Women’s wrestling Fight Night. Lørdag 2. februar kl 19. Musichouse, Refshalevej 203A, 1432 København.